13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-157'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Nilüfer Belediyespor "Avrupa'da ilk" peşinde

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda son 16'ya kalan Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale yükselerek kulüp tarihinde "ilki" gerçekleştirmek istiyor

13 Şubat 2026 13:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nilüfer Belediyespor 'Avrupa'da ilk' peşinde






Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükselen Nilüfer Belediyespor, Çekya temsilcisi SKKP Handball Brno'yu eleyerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor.
Nilüfer Belediyespor, hem ligde hem Avrupa'da son dönemdeki başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda 3. turda Lüksemburg'un HB Red Boys Differdange ekibini eleyerek son 16'ya yükselen Bursa temsilcisi, Çekya'dan SKKP Handball Brno ile eşleşti. Nilüfer Belediyespor, ilk maçını deplasmanda yarın saat 17.00'de oynayacak.

"Amaç turu geçmek"

Kulüp başkanı Muharrem Or, Avrupa'da son 16 turuna kalmanın Türk hentbolu adına önemli olduğunu söyledi.

Başarılarını sürdürmek istediklerini aktaran Or, "Amacımız istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak ve turu geçmek." dedi.

Başantrenörü İlknur Kurtuluş, son 16 turuna kalmanın önemli başarı olduğunu dile getirdi.

Takımın mücadele gücüne dikkati çeken Kurtuluş, "Son topa kadar mücadele eden bir takımımız var. Rakibimiz güçlü ancak biz de iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İlk sekize kalırsak kulübümüz adına tarihi bir başarı olacak." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanlarından Çağlayan Öztürk, turu geçmek hedeflediklerini dile getirdi.

Takıma güvendiklerini aktaran Öztürk, taraftardan destek istedi.

 

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
