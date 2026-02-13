Galatasaray'da iki ismin gözü Okan Buruk'ta

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve maçı beklemeye geçti.
Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim Can Armando Güner ve Renato Nhaga, Eyüpspor maçında oynamak istiyor.
Tam hazır hale gelen iki futbolcu, taraftarları önünde süre bulmak için gözlerini teknik direktör Okan Buruk'a çevirdi.
Okan Buruk, maçın gidişatına göre iki futbolcuyu ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim Can Armando Güner ve Renato Nhaga, Eyüpspor maçında oynamak istiyor.
Tam hazır hale gelen iki futbolcu, taraftarları önünde süre bulmak için gözlerini teknik direktör Okan Buruk'a çevirdi.
Okan Buruk, maçın gidişatına göre iki futbolcuyu ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.