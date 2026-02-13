12 Şubat
Brentford-Arsenal
1-1
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
4-0
12 Şubat
Sion-Basel
2-0
12 Şubat
Thun-Lausanne
5-1
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
2-1
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-4
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-1

Galatasaray'da iki ismin gözü Okan Buruk'ta

Galatasaray'da yeni transferler Can Armando Güner ve Renato Nhaga, Eyüpspor maçında Okan Buruk'tan forma bekliyor.

calendar 13 Şubat 2026 08:43
Haber: Sporx.com
Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve maçı beklemeye geçti.

Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim Can Armando Güner ve Renato Nhaga, Eyüpspor maçında oynamak istiyor.

Tam hazır hale gelen iki futbolcu, taraftarları önünde süre bulmak için gözlerini teknik direktör Okan Buruk'a çevirdi.

Okan Buruk, maçın gidişatına göre iki futbolcuyu ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
