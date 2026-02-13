13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Basketbol liglerinde haftanın programı

Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 20, Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 24. hafta karşılaşmaları sporseverler ile buluşacak

calendar 13 Şubat 2026 10:03
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Basketbol liglerinde haftanın programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 20, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 24. hafta maçlarıyla devam edilecek
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

BASKETBOL SÜPER LİGİ

13 Şubat Cuma:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Glint Manisa Basket (Pamukkale Üniversitesi)

14 Şubat Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

18.00 Bursaspor Basketbol-Beşiktaş GAİN (TOFAŞ)

15 Şubat Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Mersinspor-Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

20.30 Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

13 Şubat Cuma:

18.00 Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

14 Şubat Cumartesi:

13.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-BOTAŞ (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

15.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)

15 Şubat Pazar:

14.00 Emlak Konut-Çimsa ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

14 Şubat Cumartesi:

13.00 iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş GAİN)

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyesi (Kurtdereli)

18.15 Gaziantep Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Karataş Şahinbey)

15 Şubat Pazar:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Cemefe Gold Haremspor (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Kocaeli Atatürk)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Lassa-Göztepe (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
