Basketbol liglerinde haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 20, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 24. hafta maçlarıyla devam edilecek
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
BASKETBOL SÜPER LİGİ
13 Şubat Cuma:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Glint Manisa Basket (Pamukkale Üniversitesi)
14 Şubat Cumartesi:
13.00 Safiport Erokspor-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)
18.00 Bursaspor Basketbol-Beşiktaş GAİN (TOFAŞ)
15 Şubat Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
15.30 Mersinspor-Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)
18.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)
20.30 Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
13 Şubat Cuma:
18.00 Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
14 Şubat Cumartesi:
13.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-BOTAŞ (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
15.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)
15 Şubat Pazar:
14.00 Emlak Konut-Çimsa ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
14 Şubat Cumartesi:
13.00 iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş GAİN)
14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyesi (Kurtdereli)
18.15 Gaziantep Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Karataş Şahinbey)
15 Şubat Pazar:
14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)
16.30 Kipaş İstiklalspor-Cemefe Gold Haremspor (Kahramanmaraş Merkez)
18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Kocaeli Atatürk)
16 Şubat Pazartesi:
20.00 Darüşşafaka Lassa-Göztepe (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
