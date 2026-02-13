13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Son 5 maçta 3 puana hasret olan Rizespor, Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı galibiyet arayacak

calendar 13 Şubat 2026 11:33
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Yeşil-mavili ekip, ligde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 20 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda elde ettiği 22 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, rakibi ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
