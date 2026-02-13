13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Udinese'de Nicolo Zaniolo için yeni karar

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Keinan Davis'in yokluğunda Nicolo Zaniolo'yu sahte 9 olarak kullanmayı planlıyor.

calendar 13 Şubat 2026 10:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Nicolo Zaniolo'yu yeni bir rolde kullanabilir.

Udinese'de santrfor Keinan Davis'in sakatlığı bulunuyor. Davis, sakatlığı nedeniyle pazar günü oynanacak Sassuolo karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ZANIOLO İÇİN YENİ GÖREV

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Lecce karşısında 2-1'lik yenilgi ve bu maçta hücum hattının etkisiz kalmasının ardından Nicolo Zaniolo'ya yeni bir görev vermeyi planlıyor.

SAHTE 9 ZANIOLO

İtalyan basınında yer alan habere göre, Sassuolo maçı öncesi hücum için alternatif planlar hazırlayan Runjaic'in planları arasında Zaniolo'yu sahte 9 olarak kullanmak da yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Udinese forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
