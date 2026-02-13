Udinese'de Nicolo Zaniolo için yeni karar

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Nicolo Zaniolo'yu yeni bir rolde kullanabilir.



Udinese'de santrfor Keinan Davis'in sakatlığı bulunuyor. Davis, sakatlığı nedeniyle pazar günü oynanacak Sassuolo karşılaşmasında forma giyemeyecek.



ZANIOLO İÇİN YENİ GÖREV



Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Lecce karşısında 2-1'lik yenilgi ve bu maçta hücum hattının etkisiz kalmasının ardından Nicolo Zaniolo'ya yeni bir görev vermeyi planlıyor.



SAHTE 9 ZANIOLO



İtalyan basınında yer alan habere göre, Sassuolo maçı öncesi hücum için alternatif planlar hazırlayan Runjaic'in planları arasında Zaniolo'yu sahte 9 olarak kullanmak da yer alıyor.



SEZON PERFORMANSI



Udinese forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.



