13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Voleybolda haftanın programı

Sultanlar Ligi'nde ve Efeler Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor

calendar 13 Şubat 2026 10:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybolda haftanın programı
Voleybolda, Sultanlar Ligi'nde 22'nci, Efeler Ligi'nde ise 19'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:

SULTANLAR LİGİ

14 Şubat Cumartesi:

14.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Fenerbahçe Medicana-İlbank (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank (Hasan Doğan)

16.00 Aras Kargo-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Atatürk)

17.00 Beşiktaş-Göztepe (Beşiktaş Gain)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)

19.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

EFELER LİGİ

15 Şubat Pazar:

14.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Gebze Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Atatürk)

16.00 Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Cengiz Göllü)

16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Spor Toto, haftayı maç yapmadan geçecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
