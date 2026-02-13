13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Lebron, "triple double"la Mavericks karşısında galibiyet getirdi

NBA'de LeBron James'in "triple double" yaptığı maçta Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i yenmeyi başardı

calendar 13 Şubat 2026 11:40
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Lebron, 'triple double'la Mavericks karşısında galibiyet getirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında Dallas Mavericks'i 124-104 mağlup etti.

LBERON'DAN YİNE BİR REKOR
Crypto.com Arena'daki karşılaşmada, Lakers'ın yıldızı LeBron James, 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı. 41 yaşındaki LeBron James, NBA tarihinde triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu. Rui Hachimura 21, Austin Reaves 18 ve Jaxson Hayes ise 16 sayıyla oynadı.

Mavericks'de Naji Marshall ve Max Christie, 19'ar sayı kaydederken Brandon Williams, 17 sayıyla maçı tamamladı.

BLAZERS DEPLSAMANDA ÜSTÜN

Delta Center'daki karşılaşmada Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 135-119 yendi.

Blazers'da Donovan Clingan, 23 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaparken Jrue Holiday, 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Utah Jazz'da Brice Sensabaugh 28 sayı atarken Ace Bailey, Kyle Filipowski ve Isaiah Collier ise 15'şer sayıyla oynadı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.