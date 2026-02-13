Lebron, 'triple double'la Mavericks karşısında galibiyet getirdi

Crypto.com Arena'daki karşılaşmada, Lakers'ın yıldızı LeBron James, 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntlayaptı. 41 yaşındaki LeBron James, NBA tarihinde triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu. Rui Hachimura 21, Austin Reaves 18 ve Jaxson Hayes ise 16 sayıyla oynadı.Mavericks'de Naji Marshall ve Max Christie, 19'ar sayı kaydederken Brandon Williams, 17 sayıyla maçı tamamladı.Delta Center'daki karşılaşmada Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 135-119 yendi.Blazers'da Donovan Clingan, 23 sayı ve 18 ribauntlayaparken Jrue Holiday, 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.Utah Jazz'da Brice Sensabaugh 28 sayı atarken Ace Bailey, Kyle Filipowski ve Isaiah Collier ise 15'şer sayıyla oynadı.