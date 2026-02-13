13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-159'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Trabzon ve Fenerbahçe, 106. randevuda karşı karşıya

Ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe ve hemen arkasında 3. sırada yer alan Trabzonspor, lig tarihinde 106. kez karşılaşacak

Trabzon ve Fenerbahçe, 106. randevuda karşı karşıya
Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 22'nci haftasında 14 Şubat Cumartesi günü yapacakları maçla 106'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 105 maçta Trabzonspor'un 27, Fenerbahçe'nin 44 galibiyeti bulunurken, 34 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

ÜST SIRALAR İÇİN KRİTİK MAÇ

Trabzonspor Süper Lig'in 22'nci haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'de 45 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavililer sahasından galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Lider Galatasaray'ın ardından 49 puanla 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe de deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

REKABET 1974 YILINDA BAŞLADI

Fenerbahçe ile Trabzonspor takımları tarihlerinde ilk kez 1974 yılında Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşen iki takım, ilk maçlarını 13 Şubat 1974 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda (0-0), rövanş maçını ise 27 Şubat 1974 tarihinde İstanbul'da İnönü Stadı'nda (3-2) oynadı. İki takım o günden bugüne kadar 105'i Süper Lig, 10'u Türkiye Kupası, 4'ü Süper Kupa olmak üzere 119 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 37, Fenerbahçe'nin 47 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Süper Lig'de 105 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 27, Fenerbahçe'nin 44 galibiyeti bulunuyor. 34 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor, Fenerbahçe ağlarına 111 gol gönderirken, kalesinde 148 gol gördü.

İki takım arasında Süper Lig'de ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
