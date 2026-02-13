Milli kayakçı Abdullah Yılmaz'dan tecrübe vurgusu

13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-158'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Milli kayakçı Abdullah Yılmaz, olimpiyatlarda tecrübenin önemini 2026 Kış Olimpiyatları'nda hissettiğini belirtti

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden Abdullah Yılmaz, gelecek yıllarda daha fazla tecrübe edinerek oyunlarda yaşadığı büyük heyecanın üstesinden gelmeye çalışacağını söyledi.
Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda Abdullah Yılmaz, "Yarışa çıkmadan önce büyük bir atmosferin içinde olduğum için gerçekten çok heyecanlandım. Büyük sporcularla beraber aynı ortamda aynı havayı solumak, benim için çok heyecan verici bir durumdu. İlk yarışımda benim açımdan çok güzel bir sonuç değildi. Ben de çok fazla kendimden memnun değildim ama elimden gelenin en iyisini yaptım." ifadelerini kullandı.

Milano-Cortina 2026'nın kayaklı koşu erkekler sprint klasik elemelerinde 80. sırayı elde eden milli sporcu, "Heyecanı yenmek açısından çok fazla yarış koşup tecrübe edinmem gerektiğini gördüm. Çünkü biz hiç yarış koşmuyoruz. Buraya gelince de ilk yarışta ister istemez çok kötü dereceler alabiliyoruz. Bizim sporumuzda yarış koşmak çok daha önemli. Bizde en iyi antrenman yarış. Bu yüzden bol bol yarış koşmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Diğer ülkelerle aramızda çok büyük fark var"

Kayaklı koşuda mücadele eden diğer ülke sporcularıyla kendi performanslarını kıyaslayan Abdullah Yılmaz, "Diğer ülkelerle aramızda çok büyük fark var. Çünkü her açıdan ülkemize göre çok öndeler. Kendimizi çok geliştirmemiz gerekiyor şu anda. Yolun başındayız aslında. Yavaş yavaş gelişecek. Yavaş yavaş her şeyin de düzeleceğine inanıyorum." yorumunu yaptı.

Genç Türk sporculara da mesaj gönderen milli kayakçı, "Antrenörlerini iyi dinlesinler. Kendilerini dil ve antrenman bilgisi olarak her yönden geliştirmeye baksınlar. En ufak ayrıntı bile bizim sporumuzda çok önemli. Her saniye, her ayrıntı insanı çok farklı yerlere getirebiliyor bizim sporumuzda." şeklinde konuştu.

"Milli takım formasını taşımak çok farklı bir duygu"

Olimpiyatlarda ilk kez piste çıktığı anı unutamayacağını dile getiren genç sporcu, "Milli takımın formasını taşımak, o görevi üstlenmek gerçekten çok farklı bir duygu. 86 milyon insan içinden buraya gelmek, burada yarışmak gerçekten güzel bir şey. Piste ilk çıktığım anda zaten çok farklı şeyler düşünüyordum. Benim için gerçekten güzel bir duyguydu."" değerlendirmesinde bulundu.

"2030 Kış Olimpiyatları'nda ilk 30'a girmeyi hedefliyorum"

Abdullah Yılmaz, kariyer hedefinin 2030 Kış Olimpiyatları'nda ilk 30'a girmek olduğunu ifade etti.

Hedefini tamamen değiştirdiğini kaydeden milli sporcu, "Allah nasip ederse 2030 Kış Olimpiyatları'nda ilk 30'a girmeyi hedefliyorum. Son birkaç yıldır sprint çalışmıyoruz. Türkiye'de spint yarışları olmadığı için bir işe yaramıyor aslında. Yurt dışında yarışları yapıldığı için normalde çalışmamız gerek ama Türkiye'de imkanlar dahilinde olmayınca çalışamıyorsunuz. Olimpiyatlar için sadece sprint çalışıp ilk 30 yapmayı hedefliyorum. Şu zamana kadar en iyi sonuç 68'incilik. Benim çeyrek final koşmam, Türkiye adına çok üst düzey bir durum. Madalya alınmış gibi bir şey olacağı için inşallah 2030'da olimpiyata gidersem ilk 30'u hedefliyorum. Ondan sonraki olimpiyatlarda da yavaş yavaş basamak yükselecek." diyerek sözlerini tamamladı.

İrem Dursun: "Startta çok heyecanlandım"

Kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbest kategorisinde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden İrem Dursun ise yarışın başlangıcında çok heyecanlandığını dile getirdi.

İlk olimpiyat deneyimini yaşayan İrem, zorlayıcı bir yarış olduğunu vurgulayarak "Bu benim ilk deneyimimdi. Açıkçası biraz zorlandım ama güzel bir yarıştı. Bayrağımı temsil edebilecek miyim kaygısıyla startta çok heyecanlandım. Biraz stresliydim açıkçası ama elimden gelenin en iyisini yaptım. Bundan ders çıkartarak 2030 Kış Olimpiyatları'na hazırlanacağım." şeklinde görüş belirtti.

Milli kayakçı, kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbest kategorisinde olimpiyatları 103'üncü sırada tamamladı.

 
 
