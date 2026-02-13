13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
0-015'
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Kanseri yenen Topic, parkelere geri döndü

Nikola Topic, geçirdiği kanser tedavisinin ardından Oklahoma City Thunder formasıyla ilk maçına çıktı

13 Şubat 2026
2024 draftının 12. sıra seçimi olan Nikola Topić, geçirdiği cerrahi müdahale ve kemoterapi sürecinin ardından parkelere geri döndü. Milwaukee'ye 110-93 kaybedilen maçta 2 sayı kaydeden genç oyuncu, Oklahoma City taraftarından büyük alkış aldı.

Sırp guard, draft öncesi yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle geçen sezonun tamamını kaçırmıştı. Bu sezonun başında ise kendisine konulan testis kanseri teşhisi nedeniyle henüz forma giyememişti.

SAYIYLA GERİ DÖNDÜ

Ekim ayında bir operasyon geçiren ve ardından kemoterapi gören Topić, fiziksel olarak toparlanmak için yoğun bir çalışma süreci geçirdi. Milwaukee Bucks maçının ilk çeyreğinin sonlarında, seyircilerin yoğun sevgi gösterileri eşliğinde oyuna giren Topić; ikinci çeyreğin başlarında serbest atış çizgisi civarından attığı şutla maçtaki tek basketini buldu. Karşılaşmayı 2 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile tamamlayan oyuncunun takımı sahadan 110-93 mağlup ayrıldı.

DAİGNEAULT: "ONUN ADINA ÇOK MUTLUYUM"

Thunder koçu Mark Daigneault, Topić için "Onun adına çok mutluyum." diyerek bu geri dönüşü büyük bir zorluğa karşı kazanılmış önemli bir zafer olarak nitelendirdi. Daigneault ayrıca oyuncunun "tam maç kondisyonuna" ulaşmak için henüz yolun başında olduğunun altını çizdi.

Topić, hafta başında G League ekibi Oklahoma City Blue formasıyla çıktığı maçta 16 dakikada 7 sayı ve 7 asist üretmişti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
