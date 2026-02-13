Kanseri yenen Topic, parkelere geri döndü

2024 draftının 12. sıra seçimi olan Nikola Topić, geçirdiği cerrahi müdahale ve kemoterapi sürecinin ardından parkelere geri döndü. Milwaukee'ye 110-93 kaybedilen maçta 2 sayı kaydeden genç oyuncu, Oklahoma City taraftarından büyük alkış aldı.





Sırp guard, draft öncesi yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle geçen sezonun tamamını kaçırmıştı. Bu sezonun başında ise kendisine konulan testis kanseri teşhisi nedeniyle henüz forma giyememişti.



SAYIYLA GERİ DÖNDÜ





Ekim ayında bir operasyon geçiren ve ardından kemoterapi gören Topić, fiziksel olarak toparlanmak için yoğun bir çalışma süreci geçirdi. Milwaukee Bucks maçının ilk çeyreğinin sonlarında, seyircilerin yoğun sevgi gösterileri eşliğinde oyuna giren Topić; ikinci çeyreğin başlarında serbest atış çizgisi civarından attığı şutla maçtaki tek basketini buldu. Karşılaşmayı 2 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile tamamlayan oyuncunun takımı sahadan 110-93 mağlup ayrıldı.



DAİGNEAULT: "ONUN ADINA ÇOK MUTLUYUM"





Thunder koçu Mark Daigneault, Topić için "Onun adına çok mutluyum." diyerek bu geri dönüşü büyük bir zorluğa karşı kazanılmış önemli bir zafer olarak nitelendirdi. Daigneault ayrıca oyuncunun "tam maç kondisyonuna" ulaşmak için henüz yolun başında olduğunun altını çizdi.



Topić, hafta başında G League ekibi Oklahoma City Blue formasıyla çıktığı maçta 16 dakikada 7 sayı ve 7 asist üretmişti.



