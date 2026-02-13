Khephren Thuram, Inter maçını kaçırabilir!

Juventus, İtalya Serie A'da cumartesi günü Inter ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



JUVENTUS'A KÖTÜ HABER



Luciano Spalletti'nin ekibine Inter derbisi öncesi kötü bir haber geldi.



Sky Italia'da yer alan habere göre, Juventus'ta Khephren Thuram, sakatlığı nedeniyle Inter maçını kaçırabilir.



Fransız orta saha oyuncusunun kemik zedelenmesi nedeniyle Inter maçında forma giyemeyeceği öne sürüldü.



Luciano Spalletti, Thuram'ın yokluğunda orta sahada Manuel Locatelli ile Teun Koopmeiners'e forma vermeyi planlıyor.



24 yaşındaki Thuram, bu sezon Juventus'ta 31 maça çıktı ve 3 asist yaptı.



INTER'DEN SONRA GALATASARAY



Ligde cumartesi günü Inter ile karşı karşıya gelecek Juventus, daha sonra ise salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak.



