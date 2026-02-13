13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
0-015'
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Khephren Thuram, Inter maçını kaçırabilir!

Juventus'ta sakatlığı bulunan Khephren Thuram, cumartesi günü oynanacak Inter mücadelesini kaçırabilir.

calendar 13 Şubat 2026 16:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Khephren Thuram, Inter maçını kaçırabilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus, İtalya Serie A'da cumartesi günü Inter ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS'A KÖTÜ HABER

Luciano Spalletti'nin ekibine Inter derbisi öncesi kötü bir haber geldi.

Sky Italia'da yer alan habere göre, Juventus'ta Khephren Thuram, sakatlığı nedeniyle Inter maçını kaçırabilir.

Fransız orta saha oyuncusunun kemik zedelenmesi nedeniyle Inter maçında forma giyemeyeceği öne sürüldü.

Luciano Spalletti, Thuram'ın yokluğunda orta sahada Manuel Locatelli ile Teun Koopmeiners'e forma vermeyi planlıyor.

24 yaşındaki Thuram, bu sezon Juventus'ta 31 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

INTER'DEN SONRA GALATASARAY

Ligde cumartesi günü Inter ile karşı karşıya gelecek Juventus, daha sonra ise salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.