Galatasaray'dan Leroy Sane kararı!

Galatasaray'da Leroy Sane, sakatlığı nedeniyle bir süre takımla çalışmalara katılamamıştı. Dün gerçekleştirilen Eyüpspor maçının son idmanında takımla çalışan Sane'yle ilgili karar verildi.
EYÜPSPOR MAÇINDA YOK
Alman yıldızLeroy Sane, Eyüpspor maçının geniş kadrosunda yer almadı.
BU SEZON SANE
Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan 30 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon Galatasaray forması altında 28 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
JUVENTUS MAÇINDA KADRODALeroy Sane'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Juventus maçında kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
