13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Galatasaray'dan Leroy Sane kararı!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Leroy Sane'yle ilgili karar verildi. Leroy Sane, Eyüpspor maçının geniş kadrosunda yer almadı.

calendar 13 Şubat 2026 19:17 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 19:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Leroy Sane, sakatlığı nedeniyle bir süre takımla çalışmalara katılamamıştı. Dün gerçekleştirilen Eyüpspor maçının son idmanında takımla çalışan Sane'yle ilgili karar verildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Alman yıldızLeroy Sane, Eyüpspor maçının geniş kadrosunda yer almadı.

JUVENTUS MAÇINDA KADRODA

Leroy Sane'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Juventus maçında kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BU SEZON SANE

Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan 30 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon Galatasaray forması altında 28 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
