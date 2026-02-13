Okan Buruk: 'Eyüpspor'u önemsemeyenler cezasını çekti'

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

Maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

Eyüprspor'a saygı duyduklarını dile getiren Okan Buruk, "Rakibimize büyük bir saygı duyuyoruz. Son haftalarda bu kadar oyuncu değişimine rağmen çok iyi işler yapıyorlar. Eyüpspor'u önemsemeyen, ciddiye almayan takımlar cezasını çekti. Bu aslında bize bir ders önceden gördüğümüz." dedi.

Kadroya alınmaya Sane için "Tam takım dün ilk defa antrenmana çıktık. Sane'nin ilk idmanıydı, bugün kadroya almadık. Yarın ve öbür gün bizimle idmanlara devam edecek." ifadelerini kullanan Buruk, Ahmed Kutucu için ise, "Ahmed Kutucu'nun bir kafa travması olduğu için onun da belli bir sahada olma süresi vardı ondan dolayı bugün kadroda yok." dedi.

Deneyimli teknik adam hedeflerinin puan farkını açma olduğunu söyledi ve Devler Ligi'ndeki Juventus maçına değindi:

"Tam takımız. Başlayacak ve devam edecek bir 11'imiz var. Bugünden beklentimiz kazanmak ama sadece kazanmak değil, taraftarımızı da mutlu etmek bizim için önemli. Dört gün sonra bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. Önceliğimiz puan farkını arttırmak. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. 4 Ocak'ta başladık. Bugün yaklaşık 11. maçı oynuyoruz. Yoğun bir maç trafiğine girdik. Bu haftanın başında 1-2 gün dinlenme şansımız oldu. İyi bir kadro oluşturduk. Maç maç değişiklikler yapmamız gerekecek. Bugün galibiyetin yanı sıra iyi oyun sergileyip, puan farkını açmak istiyoruz."