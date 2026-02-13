13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-187'
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
4-088'
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-281'
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
2-183'
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
1-0DA
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Okan Buruk: "Eyüpspor'u önemsemeyenler cezasını çekti"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk: 'Eyüpspor'u önemsemeyenler cezasını çekti'
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.
 
Maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
 
İşte Okan Buruk'un açıklamaları:
 
Eyüprspor'a saygı duyduklarını dile getiren Okan Buruk, "Rakibimize büyük bir saygı duyuyoruz. Son haftalarda bu kadar oyuncu değişimine rağmen çok iyi işler yapıyorlar. Eyüpspor'u önemsemeyen, ciddiye almayan takımlar cezasını çekti. Bu aslında bize bir ders önceden gördüğümüz." dedi.
 
Kadroya alınmaya Sane için "Tam takım dün ilk defa antrenmana çıktık. Sane'nin ilk idmanıydı, bugün kadroya almadık. Yarın ve öbür gün bizimle idmanlara devam edecek." ifadelerini kullanan Buruk, Ahmed Kutucu için ise, "Ahmed Kutucu'nun bir kafa travması olduğu için onun da belli bir sahada olma süresi vardı ondan dolayı bugün kadroda yok." dedi.
 
Deneyimli teknik adam hedeflerinin puan farkını açma olduğunu söyledi ve Devler Ligi'ndeki Juventus maçına değindi:
 
"Tam takımız. Başlayacak ve devam edecek bir 11'imiz var. Bugünden beklentimiz kazanmak ama sadece kazanmak değil, taraftarımızı da mutlu etmek bizim için önemli. Dört gün sonra bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. Önceliğimiz puan farkını arttırmak. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. 4 Ocak'ta başladık. Bugün yaklaşık 11. maçı oynuyoruz. Yoğun bir maç trafiğine girdik. Bu haftanın başında 1-2 gün dinlenme şansımız oldu. İyi bir kadro oluşturduk. Maç maç değişiklikler yapmamız gerekecek. Bugün galibiyetin yanı sıra iyi oyun sergileyip, puan farkını açmak istiyoruz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 24 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 34 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
