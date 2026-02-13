13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-157'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Aliağa, şampiyonluk için kritik dönemeçte

Aliağa Futbol, 2. sırada yer alan Muşspor karşısında şampiyonluk yarışında en kritik maçlarından birine çıkacak.

calendar 13 Şubat 2026 14:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa, şampiyonluk için kritik dönemeçte
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Somaspor'la son dakikada kendi kalesine attığı golle 3-3 berabere kalarak zirve yolunda yara alan Aliağa Futbol, 14 Şubat Cumartesi günü şampiyonluk yarışında en kritik maçlarından birine çıkacak.

Sarı-siyahlılar sahasında lig ikincisi Muşspor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Ev sahibi Aliağa Futbol'da Somaspor müsabakasında kırmızı kart gören defans oyuncusu Alberk Koç sahada yer almayacak. Sıralamada 44 puanla 5'inci basamakta yer alan Aliağa FK, 49 puana sahip rakibini yendiği takdirde yeniden şampiyonluk potasına girecek.

Maçın tüm biletleri Aliağalı iş insanı tarafından satın alınırken, biletler Aliağalılar Taraftar Derneği'nden futbolseverlere ücretsiz şekilde dağıtılacak. Teknik direktör Polat Çetin, çok kritik bir sınava çıkacaklarını belirterek, mutlak 3 puan hedeflediklerini dile getirdi. Olası bir galibiyetle yeniden yarışa ortak olacaklarını belirten Çetin, "Taraftarımızın stadı tamamen doldurmasını bekliyoruz. Muşspor da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kazanıp puan farkını rakibimizle 2'ye indirmek istiyoruz. Bu sezon evimizde çok kritik maçları kazandık, hiç yenilmedik. Aynı çizgiyi bu maçta da sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

Sezonun ilk yarısında Muş'ta oynanan maç 2-2 beraberlikle sona ermişti. Muşspor'u Aliağa'nın eski teknik patronu Fatih Çardak çalıştırıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
