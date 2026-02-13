Aliağa, şampiyonluk için kritik dönemeçte

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Somaspor'la son dakikada kendi kalesine attığı golle 3-3 berabere kalarak zirve yolunda yara alan Aliağa Futbol, 14 Şubat Cumartesi günü şampiyonluk yarışında en kritik maçlarından birine çıkacak.



Sarı-siyahlılar sahasında lig ikincisi Muşspor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.



Ev sahibi Aliağa Futbol'da Somaspor müsabakasında kırmızı kart gören defans oyuncusu Alberk Koç sahada yer almayacak. Sıralamada 44 puanla 5'inci basamakta yer alan Aliağa FK, 49 puana sahip rakibini yendiği takdirde yeniden şampiyonluk potasına girecek.



Maçın tüm biletleri Aliağalı iş insanı tarafından satın alınırken, biletler Aliağalılar Taraftar Derneği'nden futbolseverlere ücretsiz şekilde dağıtılacak. Teknik direktör Polat Çetin, çok kritik bir sınava çıkacaklarını belirterek, mutlak 3 puan hedeflediklerini dile getirdi. Olası bir galibiyetle yeniden yarışa ortak olacaklarını belirten Çetin, "Taraftarımızın stadı tamamen doldurmasını bekliyoruz. Muşspor da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kazanıp puan farkını rakibimizle 2'ye indirmek istiyoruz. Bu sezon evimizde çok kritik maçları kazandık, hiç yenilmedik. Aynı çizgiyi bu maçta da sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.



Sezonun ilk yarısında Muş'ta oynanan maç 2-2 beraberlikle sona ermişti. Muşspor'u Aliağa'nın eski teknik patronu Fatih Çardak çalıştırıyor.



