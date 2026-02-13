13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Manisa Basket'te devir resmileşti

Manisa Basket'te kulüp devredilerek yeniden isim değiştirdi.

Manisa Basket'te devir resmileşti
Basketbol Süper Ligi'nde daha önce adı Manisa Büyükşehir Belediyespor iken satılıp şirketleşen Glint Manisa Basket resmi olarak yine devredildi. Takımın isim sponsoruna devredilen kulüpteki değişiklik resmileşti.

Yılan hikayesine dönen ve birçok kez el değiştirdiği konuşulan Manisa Basket 1994 Sportif Faaliyetleri Anonim Şirketi'nde önemli bir yapısal değişiklik oldu. Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, kulübün şirket yapısı ve yönetim kadrosuna ilişkin alınan kararlar 12 Şubat 2026 tarihinde ticaret siciline tescil edildi. Yapılan tescille birlikte Manisa Basket 1994 AŞ'nin tek pay sahipli anonim şirket haline geldiği açıklandı.

Şirketin tek ortağının, merkezi Yunusemre ilçesinde bulunan Glint Global Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olduğu bildirildi. Ayrıca ilanda, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev dağılımı ve imza yetkilerine ilişkin kararların da resmi olarak tescil edildiği yer aldı. Söz konusu kararların, 9 Şubat 2026 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile yönetim kurulu toplantılarında alındığı, Manisa 1'inci Noterliği tarafından da tasdik edildiği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Manisa Basket 1994'ün idari ve mali yapısında yeni bir döneme girildiği değerlendirilirken, yapılan değişikliklerin kulübün geleceğine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Öte yandan kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde basın mensupları ile bir araya gelerek açıklama yapmaları bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
