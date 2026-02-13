13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-158'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Milli cimnastikçiler "iddialı"

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları Ahmet Burak Ekici ile Sercan Demir, uluslararası arenalarda iddialı bir yerde olmak istiyorlar

13 Şubat 2026 13:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli cimnastikçiler 'iddialı'
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları Ahmet Burak Ekici ile Sercan Demir, uluslararası şampiyonalarda kürsüde yer alarak Türk cimnastiğinin yükselen grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.
Bolu'da kamp yapan milli takım sporcuları, 19-22 Şubat'ta Almanya'da, 5-8 Mart'ta Azerbaycan'da, 12-15 Mart'ta Türkiye'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası müsabakalarına hazırlanıyor.

Milli sporcular çalışmalarını Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda başantrenör Yılmaz Göktekin yönetiminde günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Milli takımdaki 12 sporcudan Ahmet Burak ile Sercan Demir, değerlendirmelerde bulundu.

"Benim için yeterli değil"

21 yaşındaki milli sporcu Ahmet Burak Ekici, 14 yıldır cimnastik branşında aktif yer aldığını söyledi.

Almanya'daki Dünya Kupasının kendileri için önemli deneyim olacağını belirten Ekici, "Bu organizasyonla seviyemizi görme fırsatı bulacağız. Eksiklerimizi tespit edip sezonun geri kalanına daha bilinçli hazırlanacağız. Bu yıl Akdeniz Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonaları gibi önemli organizasyonlar var. Buralarda da takım olarak iddialıyız. En büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Ekici, Türk cimnastiğinin son yıllarda büyük ivme kazandığına işaret ederek "Önümüzde iki yıllık bir süreç var. Bu süre çok uzun değil ama doğru ve verimli değerlendirilirse hedefler için yeterli. Eskiden dünyayı takip eden Türkiye vardı, şimdi dünya Türkiye'yi takip ediyor. Cimnastikte çok güzel bir noktaya geldik. Önemli olan buradan düşmeden bu başarıyı sürdürebilmek. Biz de bunun bilinciyle çalışıyoruz." diye konuştu.

"Takımımız çok güçlü"

26 yaşındaki Sercan Demir de 20 yıldır cimnastikle ilgilendiğini dile getirdi.

Demir, "Sezonun ilk kampı da Bolu'da gerçekleşmişti. Önümüzde Almanya'nın Cottbus kentinde yapılacak Dünya Kupası var. Sezonun ilk yarışması olması açısından bizim için ayrı öneme sahip." dedi.

"Serilerimizi sürekli tekrar ediyor, performansımızı yukarı çekmeye çalışıyoruz. Hedefimiz dünya kupalarında serilerimizi en temiz şekilde yaparak finale kalmak ve madalya mücadelesi vermek." ifadelerini kullanan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımız gerçekten çok güçlü, çalışma ortamımız çok iyi. Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak gibi dünya arenasında madalya kazanmış sporcularımız bize örnek oluyor. Artık olimpiyatlara katılmakla yetinmek istemiyoruz. Hedefimiz kürsüye çıkmak, altın ve gümüş madalyalar kazanmak. Bu hedef doğrultusunda tüm takım olarak büyük inanç ve motivasyonla çalışıyoruz."

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
