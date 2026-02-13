Milli cimnastikçiler 'iddialı'

Bolu'da kamp yapan milli takım sporcuları, 19-22 Şubat'ta Almanya'da, 5-8 Mart'ta Azerbaycan'da, 12-15 Mart'ta Türkiye'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası müsabakalarına hazırlanıyor.Milli sporcular çalışmalarını Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda başantrenör Yılmaz Göktekin yönetiminde günde çift antrenmanla sürdürüyor.Milli takımdaki 12 sporcudan Ahmet Burak ile Sercan Demir, değerlendirmelerde bulundu.21 yaşındaki milli sporcu Ahmet Burak Ekici, 14 yıldır cimnastik branşında aktif yer aldığını söyledi.Almanya'daki Dünya Kupasının kendileri için önemli deneyim olacağını belirten Ekici,ifadelerini kullandı.Ekici, Türk cimnastiğinin son yıllarda büyük ivme kazandığına işaret ederek "diye konuştu.26 yaşındaki Sercan Demir de 20 yıldır cimnastikle ilgilendiğini dile getirdi.Demir,dedi.ifadelerini kullanan Demir, sözlerini şöyle tamamladı: