13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-157'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

PFDK'dan Gaziantep FK oyuncusu Camara'ya 2 maç men

PFDK, Gaziantep FK futbolcusu Camara'ya Kaşımpaşa mücadelesindeki sert müdahalesi nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

calendar 13 Şubat 2026 12:15
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
PFDK'dan Gaziantep FK oyuncusu Camara'ya 2 maç men
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK futbolcusu Drissa Camara'ya 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Camara'ya 2 maç men cezası uyguladı.

8 KULÜBE PARA CEZASI

PFDK, çeşitli sebeplerle Beşiktaş'a 1 milyon 820 bin, Galatasaray'a 1 milyon 210 bin, Zecorner Kayserispor'a 1 milyon 180 bin, Trabzonspor'a 1 milyon 90 bin, ikas Eyüpspor'a 400 bin, Çaykur Rizespor'a 340 bin, Samsunspor ve Kocaelispor'a da 220 biner lira para cezası verdi.

Kurul, TFF1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor'un teknik direktörü Uğur Uçar ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ'a birer, Bandırmaspor oyuncusu Douglas Willian Da Silva Souza ile Manisa FK futbolcusu Omobolajı Habeeb Adekanye'ye ikişer maç men cezası uyguladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
