Çavuşoğlu'nun hedefi Los Angeles'ta altın madalya

Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "2028 olimpiyatlarında güreş yine lokomotif olacak. Bizler yine ülkemize tüm branşlar içerisinde en çok madalyayı kazandıracağımızı düşünüyorum. Herkes olimpiyat madalyasına aç bir şekilde, en hafif sıkletten en üst sıklete kadar bu mücadele içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Kadın güreşi olimpiyatlarda gerçekten bir tarih yazabilir. Birden fazla madalya da çıkabilir" dedi.



2023 Belgrad Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Bükreş Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya elde eden ve Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2024 yılının en başarılı kadın güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefleriyle alakalı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlar için daha tecrübeli olduğunu, altın madalya hedefiyle de yoğun şekilde çalıştığını söyleyen Buse Tosun Çavuşoğlu, "Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Olimpiyat çok uzun ve meşakkatli bir yol. Tecrübelendim, bronz madalyayı boynuma taktım. Ama şu anda ikinci olimpiyat madalyası yerine altın madalyayı boynuma takmak için çok çalıştığımı söyleyebilirim" ifadelerinde bulundu.



'HERKES OLİMPİYAT MADALYASINA AÇ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE İÇERİSİNDE'



Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda güreşin lokomotif olacağını, kadın güreşinde ise birden çok madalya çıkacağına inandığını ifade eden Çavuşoğlu, "2028 olimpiyatlarında tüm serbest, grekoromen ve kadınlar olarak söylüyorum; 2032 ve sonraki olimpiyatlarda Taha başkanımızın yapmış olduğu işler karşısında sonuçlarının verimli olacağını düşünüyorum. Rıza ağabey şu anda yaşayan efsanemiz kendisi. Burada şampiyon olarak bizleri temsil etmişti. 13'üncü Avrupa şampiyonluğu için güreşecek. Dualarımız onunla. Umarım bu rekor, bu tarih bizim ülkemiz adına kazanılır ve bunu biz yaşarız diye düşünüyorum. 2028 olimpiyatlarında güreş yine lokomotif olacak. Bizler yine ülkemize tüm branşlar içerisinde en çok madalyayı kazandıracağımızı düşünüyorum. En azından bizim takımımızda bunu görebiliyorum. Herkes olimpiyat madalyasına aç bir şekilde, en hafif sıkletten en üst sıklete kadar bu mücadele içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Kadın güreşi olimpiyatlarda gerçekten bir tarih yazabilir. Birden fazla madalya da çıkabilir" diye konuştu.



'OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYORUM'



En büyük hedefinin Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Buse Tosun Çavuşoğlu, "Kesinlikle altın. Ben bütün duyguları yaşamış bir sporcu olarak şu anda olimpiyat altınından başka bir hedefle bu işi yapıyor olamazdım herhalde. Çünkü son 10 yılda gümüş, bronz ve altın olmak üzere birçok madalyayla her zaman kürsüde yer aldım. Bu da benim en büyük motivasyon kaynağım. Şu andaki en büyük hedefim ve hayalim 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Bu yolculuk biraz yorucu ama olimpiyat şampiyonluğuna inandığım için bu yolcuk benim için keyifli hale geliyor. Umarım her şey istediğim gibi olur. Daha kontrollü bir şekilde, acemiliğe ve hataya yer vermeden, müsabakaları daha iyi analiz edip olimpiyat şampiyonluğu hedefliyorum. Olimpiyatlar için desteğinizi bekliyoruz. İnşallah kadın güreşi olarak tarih yazmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.



