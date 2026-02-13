13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Trabzon, "3 büyüğe" karşı hasrete son verebilir

Trabzonspor, derbi haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak.

calendar 13 Şubat 2026 11:25
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Trabzon, '3 büyüğe' karşı hasrete son verebilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.

833 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

FATİH TEKKE İLK BÜYÜK ZAFER ARAYIŞINDA

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un "üç büyükleri" önünde ilk galibiyetini almanın da mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde İstanbul'un "üç büyükleriyle" ligde 5, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE NAMAĞLUP

Bordo-mavililer, bu sezon ligde sahasında hiç mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımadı.

EKSİKLER: ZUBKOV VE VİSCA

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor.

Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek.

Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in, kadroda olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.