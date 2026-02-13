13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

NBA'den Utah Jazz ve Indiana Pacers'a para cezası

NBA'de Utah Jazz ve Indiana Pacers, "lige zarar veren davranışlar" nedeniyle kurul tarafından para cezasına çarptırıldı

calendar 13 Şubat 2026 10:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
NBA, Utah Jazz ve Indiana Pacers'a para cezası verdi.
NBA'in açıklamasında, Utah Jazz'ın 7 Şubat Cumartesi, Orlando Magic ve 9 Şubat'ta Miami Heat ile oynadığı maçlardaki "lige zarar veren davranışları" nedeniyle 500 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Açıklamada "Bu maçlarda Jazz, takımın en iyi iki oyuncusu Lauri Markkanen ve Jaren Jackson'ı dördüncü çeyreğin başlamasından önce oyundan çıkardı ve bu oyuncular oyuna geri dönmedi; oysa bu oyuncular normalde oynamaya devam edebilecek durumdaydı ve maçların sonuçları bundan sonra belirsiz hale geldi." denildi.

Ayrıca, NBA, Indiana Pacers'ın 3 Şubat Salı günü Utah Jazz ile oynadığı maçta Pacers'ın "oyuncunun maça katılımı politikasını" ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

NBA'in açıklamasında "Utah Jazz maçında oynatılmayan Pascal Siakam ve maçta yer almayan diğer iki Pacers oyuncusunun, tıbbi standartlara uygun olarak, daha az süre oynayarak da olsa, oynayabileceğine karar verdi. Pacers, alternatif olarak, oyuncuları diğer maçlardan uzak tutarak politikaya uyumu daha iyi teşvik edebilirdi." ifadeleri kullanıldı.

  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
