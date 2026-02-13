Bayern Münih'ten iki futbolcu için sözleşme açıklaması

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, sözleşmeleri bitecek Raphael Guerreiro ve Sven Ulreich ile ilgili konuştu.



Freund, önümüzdeki dönemde iki futbolcuyla da görüşme yapacaklarını söyledi.



Christoph Freund, "Henüz yeni sözleşme için görüşme yapılmadı ancak önümüzdeki haftalarda oyuncularla görüşeceğiz ve durumu değerlendireceğiz." dedi.



OYUNCU PERFORMANSLARI



32 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro, bu sezon Bayern Münih'te 19 maçta sahaya çıktı ve 4 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.



37 yaşındaki Alman kaleci Sven Ulreich ise bu sezon Bayern Münih'te forma şansı bulamadı.



