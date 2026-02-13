13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-156'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Bodrum FK seriyi sürdürmenin peşinde

Üst üste aldığı galibiyetlerle Süper Lig'e yükselme yarışına ortak olan Bodrum FK, seriyi Keçiörengücü karşısında devam ettirmeyi hedefliyor

calendar 13 Şubat 2026 14:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK seriyi sürdürmenin peşinde
TFF 1'inci Lig'de üst üste Sakaryaspor (D), Serikspor ve Adana Demirspor (D) maçlarını gol yemeden kazanıp Süper Lig yarışına tekrar ortak olan Bodrum Futbol Kulübü, 25'inci hafta maçında 14 Şubat Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Ev sahibi Bodrum FK'da sarı kart cezalısı Portekizli forvet Pedro Brazao mücadelede görev yapamayacak.

Sıralamada 42 puanla 4'üncü basamakta yer alan Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz galibiyet serisini sürdüreceklerini belirtti. Ankara Keciörengücü'nün de Play-Off hesabı yaptığını belirten Yılmaz, "Art arda alınan galibiyetler hepimize moral verdi. Oyuncularımız iyi motive olmuş durumda. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp Süper Lig yarışında var olacağız" dedi.

Bodrum FK bu maçın ardından hafta içi 18 Şubat Çarşamba günü Vanspor FK deplasmanına çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
