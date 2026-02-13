Juventus ve Spalletti'nin kader ayı!

Juventus, İtalya Serie A'da cumartesi günü Inter ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Luciano Spalletti'nin ekibi, Inter maçıyla birlikte lig ve Avrupa için kritik maçlara çıkacak.
Igor Tudor ile başlayan sezonda zirveden uzak kalan ve ligi ilk dörtte tamamlamak isteyen Juventus, sahasındaki 2-2'lik Lazio beraberliğinin ardından bu hafta Inter ile karşı karşıya gelecek ve zorlu bir periyoda girecek.
INTER SONRASI GALATASARAY
Juventus, ligde Inter ile oynayacağı maçın ardından Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü Galatasaray'a konuk olacak.
Galatasaray, sonrası ligde bu kez ligin önemli ekiplerinden biri olan Como'yu ağırlayacak Juventus, 25 Şubat Çarşamba günü sahasında Galatasaray ile rövanş maçına çıkacak.
"KADER, DÖNÜM NOKTASI"
Juventus, 1 Mart'ta ise bu kez ligde zirve mücadelesi veren takımlardan biri olan Roma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İtalya Kupası'na çeyrek finaldeki Atalanta mağlubiyeti ile veda eden Juventus için Inter maçı ile başlayacak periyot lig ve Avrupa için adeta "Kader" olacak.
İtalyan basını, söz konusu periyot için, "Juventus için dönüm noktası." ifadelerini kullandı. Inter maçıyla başlayacak dönemde alınacak sonuçların Juventus'un geleceği ve hedefleri adına iki haftalık süreçte her şeyi netleştirebileceği aktarıldı.
SPALLETTI'NİN DURUMU
Juventus, Igor Tudor sonrası göreve getirdiği teknik direktör Luciano Spalletti ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.
İtalyan ekibi, Spalletti ile sözleşme uzatmak istiyor ancak Spalletti'nin geleceği için söz konusu süreçte alınacak sonuçlar da etkili olabilir.
