13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
0-015'
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Hakan Çalhanoğlu, derbiyle geri dönüyor!

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Juventus maçında forma giyebileceğini söyledi.

13 Şubat 2026 16:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu, derbiyle geri dönüyor!
Inter'de 11 Ocak'ta oynanan Napoli maçından bu yana sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Hakan Çalhanoğlu, Juventus derbisiyle geri dönüyor.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, ligde cumartesi günü Juventus ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta forma giyebileceğini söyledi. Chivu, Hakan ile birlikte sakatlığı bulunan bir diğer isim Nicolo Barella'nın da bu maçta forma giyebileceğini aktardı.

Chivu, "Barella ve Hakan Çalhanoğlu, pazartesi gününden bu yana takımla antrenman yapıyorlar. Herhangi bir sorun yaşamadılar ve ikisi de Juventus maçında forma giymeye hazır." dedi.

Inter forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
