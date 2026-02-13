Hakan Çalhanoğlu, derbiyle geri dönüyor!

Inter'de 11 Ocak'ta oynanan Napoli maçından bu yana sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Hakan Çalhanoğlu, Juventus derbisiyle geri dönüyor.



Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, ligde cumartesi günü Juventus ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Rumen teknik adam, Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta forma giyebileceğini söyledi. Chivu, Hakan ile birlikte sakatlığı bulunan bir diğer isim Nicolo Barella'nın da bu maçta forma giyebileceğini aktardı.



Chivu, "Barella ve Hakan Çalhanoğlu, pazartesi gününden bu yana takımla antrenman yapıyorlar. Herhangi bir sorun yaşamadılar ve ikisi de Juventus maçında forma giymeye hazır." dedi.



Inter forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.



