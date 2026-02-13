Yıldıray Baştürk'ten ETFA Academy'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Almanya Sorumlusu Yıldıray Baştürk, Almanya'da bulunan ETFA Academy'e önemli bir ziyarette bulundu.



ETFA Academy Kurucusu Sedat Aydemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Almanya'da düzenlenmesi planlanan U14 seçmeleri detaylı şekilde ele alındı. DFI CEO'su Andreas Herbst de katılım sağladığı toplantıda ETFA Academy gelişim modeli ve altyapı yapılanması hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.



Kurucu Aydemir, akademinin uzun vadeli vizyonunu aktarırken özellikle uygulamaya alınan Scouting App'in önemine dikkat çekti. Oyuncu izleme, veri analizi, performans takibi ve raporlama süreçlerinin dijital altyapı ile sistemli hale getirildiğini ifade eden Aydemir, bu modelin genç yeteneklerin objektif kriterlerle değerlendirilmesine ve sürdürülebilir bir scouting ağı oluşturulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.