13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
0-013'
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Yıldıray Baştürk'ten ETFA Academy'e ziyaret

TFF Almanya sorumlusu Yıldıray Baştürk, ETFA Academy'e ziyarette bulundu

calendar 13 Şubat 2026 16:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yıldıray Baştürk'ten ETFA Academy'e ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu Almanya Sorumlusu Yıldıray Baştürk, Almanya'da bulunan ETFA Academy'e önemli bir ziyarette bulundu.

ETFA Academy Kurucusu Sedat Aydemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Almanya'da düzenlenmesi planlanan U14 seçmeleri detaylı şekilde ele alındı. DFI CEO'su Andreas Herbst de katılım sağladığı toplantıda ETFA Academy gelişim modeli ve altyapı yapılanması hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Kurucu Aydemir, akademinin uzun vadeli vizyonunu aktarırken özellikle uygulamaya alınan Scouting App'in önemine dikkat çekti. Oyuncu izleme, veri analizi, performans takibi ve raporlama süreçlerinin dijital altyapı ile sistemli hale getirildiğini ifade eden Aydemir, bu modelin genç yeteneklerin objektif kriterlerle değerlendirilmesine ve sürdürülebilir bir scouting ağı oluşturulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.