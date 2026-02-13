İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosu

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Levent Mercan, kamp kadrosunda yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Archie Brown ise kadroda yer almıyor. Son antrenmanda takımla çalışamayan Edson Alvarez, yüzde yüz hazır olmadığı için Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.
