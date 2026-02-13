Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Zubkov gelişmesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 22. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, son antrenmanı saat 14.00'te Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Kritik mücadele öncesinde gözler, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Oleksandr Zubkov'a çevrilmişti.
61 saat'in haberine göre Ukraynalı oyuncu, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Haberde Zubkov'un Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almasının beklenmediği aktarıldı.
BU SEZON ZUBKOV
Bordo-mavililerde bu sezon 23 karşılaşmada süre alan Ukraynalı oyuncu, 3 gol attı ve 8 kez asist yaptı.
