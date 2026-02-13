13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
Boluspor-Hatayspor
3-1
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
Elche-Osasuna
23:00
Hull City-Chelsea
22:45
Pisa-AC Milan
22:45
Rennes-PSG
21:00
AS Monaco-Nantes
23:05
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Zubkov gelişmesi

Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

13 Şubat 2026 18:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 22. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, son antrenmanı saat 14.00'te Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kritik mücadele öncesinde gözler, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Oleksandr Zubkov'a çevrilmişti.

61 saat'in haberine göre Ukraynalı oyuncu, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

Haberde Zubkov'un Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almasının beklenmediği aktarıldı.

BU SEZON ZUBKOV

Bordo-mavililerde bu sezon 23 karşılaşmada süre alan Ukraynalı oyuncu, 3 gol attı ve 8 kez asist yaptı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
