13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Cristian Chivu: "Sorun hakemler değil"

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Serie A'da Juventus maçı öncesi hakem eleştirilerine katılmadı.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Serie A'da Juventus ile oynanacak maç öncesinde hakem tartışmaları hakkında konuşmayı reddetti: "İtalya son iki Dünya Kupası'nda yer almadıysa bunun sebebi hakemler değil."
 
Serie A hakemleri, VAR incelemelerinden sonra verilen bazı kararlar da dahil olmak üzere tartışmalı pozisyonlar nedeniyle yoğun eleştiri altında. Birçok teknik direktör bu kararlara tepki gösterirken, Chivu hakemleri suçlayan isimler arasında yer almadı.
 
Cuma günü Juventus maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Chivu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
 
"Bir teknik direktör, lehine verilen bir hakem kararı için özür dilediğini duyduğum gün bu konuyu konuşurum. Hatalar olduğunda her zaman şikayet olur; bu normal. Ancak İtalyan futbolunun sorunu hakemler değil. İtalya son iki Dünya Kupası'nda oynamadıysa bunun nedeni hakemler değil. Pek çok alanda gelişmemiz gerekiyor."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
