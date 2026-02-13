13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
4-186'
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-087'
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-280'
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
2-182'
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
1-045'
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Galatasaray'dan iç sahada erken gol: Yunus Akgün

Eyüpspor ağlarını havalandıran Yunus Akgün, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken iç saha golünü kaydetti.

calendar 13 Şubat 2026 20:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, maça golle başladı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin başında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Victor Osimhen, bekletmeden ortasını yaptı. Altıpas içerisinde iyi yükselen Yunus Akgün'ün kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray'a erken üstünlüğü getirdi.

BU SEZONKİ EN ERKEN İÇ SAHA GOLÜ

Yunus Akgün, Süper Lig'de son iki haftada üst üste kafa golü atarak dikkat çekti. Genç futbolcu ayrıca Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken gole de imza atmış oldu.

FORM GRAFİĞİ YÜKSELİYOR

Son haftalardaki performansıyla öne çıkan Yunus Akgün, son 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

LİG PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig'de 19 maçta forma giyerken 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 24 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 34 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
