13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-157'
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

NBA'den Avrupa projesi!

NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, kısa vadede NBA takımlarının Avrupa'da "NBA Avrupa" ekipleriyle maç yapabileceğini ve ileride Avrupa şampiyonunun NBA Kupası'na katılabileceğini açıkladı.

calendar 13 Şubat 2026 13:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, kısa vadede NBA takımlarının Avrupa'da "NBA Avrupa" takımlarıyla sezon öncesi turnuvalarda maç yapılabileceğini belirtti.

ABD'nin Los Angeles şehrinde NBA All-Star maçını takip eden Avrupalı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatum, Avrupa takımlarının NBA'e entegresyon süreci hakında bilgi verdi.

Tatum, basketbolseverlerin zamanla NBA Avrupa Ligi şampiyonunun NBA Kupası'na katılabileceğini ve bu türden daha fazla müsabakayı görebileceğini ifade etti.

NBA Avrupa projesi çerçevesinde takımlar için yatırımcılarla görüştüklerini aktaran Tatum "Londra'daki maçlardan sonraki son birkaç haftada, Avrupa'daki takımlara yatırım yapabilecek düzinelerce potansiyel yatırımcıyla görüştük. Onlara önerilen iş modelimize, yapımıza ve oyun kurallarımıza erişim sağladık. Hala üzerinde çalışılması gereken bazı şeyler var." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerinin olumlu geçtiğini ancak yatırımcıların hala kararsız olduğunu ve NBA eski Avrupa yöneticisi Chus Bueno'nun Avrupa Ligi CEO'su görevinin sürece olumlu katkı sağlayabileceğini anlatan Tatum şöyle devam etti:

"Chus'u iyi tanıyoruz. Yaklaşık 12 yıl bizimle çalıştı. Chus'a başarılar diledik, tebrik ettik ve kendisiyle görüştük. Sanırım Chus'un temsil ettiği kulüplerle konuşması gerekiyor ancak FIBA ile hep birlikte masaya oturup olumlu bir diyaloğa devam edebileceğimizi umuyoruz. Başından beri Avrupa Ligi ile birlikte çalışarak ekosistemdeki herkesi aynı doğrultuya getirmek istediğimizi söyledik ve bu her zaman hedefimiz oldu."

Chus'un NBA ve Avrupa Ligi için "köprü" olabileceği yorumunu yapan Tatum, NBA olarak Avrupa Ligi ile çalışmanın yollarını bulmayı umduklarını sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
