NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, kısa vadede NBA takımlarının Avrupa'da "NBA Avrupa" takımlarıyla sezon öncesi turnuvalarda maç yapılabileceğini belirtti.
ABD'nin Los Angeles şehrinde NBA All-Star maçını takip eden Avrupalı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatum, Avrupa takımlarının NBA'e entegresyon süreci hakında bilgi verdi.
Tatum, basketbolseverlerin zamanla NBA Avrupa Ligi şampiyonunun NBA Kupası'na katılabileceğini ve bu türden daha fazla müsabakayı görebileceğini ifade etti.
NBA Avrupa projesi çerçevesinde takımlar için yatırımcılarla görüştüklerini aktaran Tatum "Londra'daki maçlardan sonraki son birkaç haftada, Avrupa'daki takımlara yatırım yapabilecek düzinelerce potansiyel yatırımcıyla görüştük. Onlara önerilen iş modelimize, yapımıza ve oyun kurallarımıza erişim sağladık. Hala üzerinde çalışılması gereken bazı şeyler var." ifadelerini kullandı.
Görüşmelerinin olumlu geçtiğini ancak yatırımcıların hala kararsız olduğunu ve NBA eski Avrupa yöneticisi Chus Bueno'nun Avrupa Ligi CEO'su görevinin sürece olumlu katkı sağlayabileceğini anlatan Tatum şöyle devam etti:
"Chus'u iyi tanıyoruz. Yaklaşık 12 yıl bizimle çalıştı. Chus'a başarılar diledik, tebrik ettik ve kendisiyle görüştük. Sanırım Chus'un temsil ettiği kulüplerle konuşması gerekiyor ancak FIBA ile hep birlikte masaya oturup olumlu bir diyaloğa devam edebileceğimizi umuyoruz. Başından beri Avrupa Ligi ile birlikte çalışarak ekosistemdeki herkesi aynı doğrultuya getirmek istediğimizi söyledik ve bu her zaman hedefimiz oldu."
Chus'un NBA ve Avrupa Ligi için "köprü" olabileceği yorumunu yapan Tatum, NBA olarak Avrupa Ligi ile çalışmanın yollarını bulmayı umduklarını sözlerine ekledi.
NBA'den Avrupa projesi!
NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, kısa vadede NBA takımlarının Avrupa'da "NBA Avrupa" ekipleriyle maç yapabileceğini ve ileride Avrupa şampiyonunun NBA Kupası'na katılabileceğini açıkladı.
NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, kısa vadede NBA takımlarının Avrupa'da "NBA Avrupa" takımlarıyla sezon öncesi turnuvalarda maç yapılabileceğini belirtti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Robert Lewandowski'nin masasındaki 5 teklif
-
9
Vincenzo Montella: "İlginç bir grup"
-
8
Okan Buruk'tan "Hızlı başlangıç" planı
-
7
Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt için anlaştı!
-
6
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı
-
5
Atletico Madrid'den Barcelona'ya sert tokat!
-
4
Galatasaray'da iki ismin gözü Okan Buruk'ta
-
3
FIFA'dan Athletic Bilbao'ya transfer yasağı!
-
2
Udinese'de Nicolo Zaniolo için yeni karar
-
1
Galatasaray - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler
- 14:48 Tottenham'da Igor Tudor sürprizi!
- 14:39 Kerem Kazaz, 2026 JWRC sezonuna İsveç'te başlıyor
- 14:23 Göztepe'de Juan, Kayseri maçında yok
- 14:16 Bodrum FK seriyi sürdürmenin peşinde
- 14:11 Tarık Biberovic: "Fenerbahçe'de kalmak doğru bir karardı"
- 14:08 Aliağa, şampiyonluk için kritik dönemeçte
- 14:03 Juventus'tan Kolo Muani için transfer itirafı
- 14:03 Uşak'ta Ergün Penbe geri dönüyor
- 13:55 Milli kayakçı Abdullah Yılmaz'dan tecrübe vurgusu
- 13:23 Bayern Münih'ten iki futbolcu için sözleşme açıklaması
- 13:20 Mahmut Ören'den derbi öncesi sağduyu çağrısı
- 13:14 Yalçınkaya: "Fenerbahçe Türk boksunda büyük işler yapıyor."
- 13:12 Zeki Çelik için dev transfer yarışı
- 13:08 Milli cimnastikçiler "iddialı"
- 13:05 Nilüfer Belediyespor "Avrupa'da ilk" peşinde
- 13:05 NBA'den Avrupa projesi!
- 13:01 NBA All-Star'da basketbol şöleni yaşanacak!
- 12:58 Güney Kore'li Jinho Jo'dan anlamlı ziyaret
- 12:49 Milli halterci Zehranur Aslan'ın hedefi dünya şampiyonluğu
- 12:43 Brentford, Igor Thiago ile nikah tazeledi!
- 12:40 Paraguaylı golcü Cardozo, derbi için Trabzon'da
- 12:29 Trabzon ve Fenerbahçe, 106. randevuda karşı karşıya
- 12:22 Yüksekova Kadın Futbol Takımı zirve iddiasını sürdürüyor
- 12:15 PFDK'dan Gaziantep FK oyuncusu Camara'ya 2 maç men
- 12:14 Juventus ve Spalletti'nin kader ayı!
- 12:06 A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı
- 12:05 Karşıyaka'nın rakibi Çoruhlu FK
- 11:58 Galatasaray - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler
- 11:57 Manisa Basket'te devir resmileşti
- 11:57 Formula 1'de son durum: Kim daha hızlı?
- 11:49 Çavuşoğlu'nun hedefi Los Angeles'ta altın madalya
- 11:40 Lebron, "triple double"la Mavericks karşısında galibiyet getirdi
- 11:40 Kenan Yıldız'a Inter mesajı: "Uzaylı derbide iz bırakır"
- 11:33 Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak
- 11:29 Sergen Yalçın'ın planı hazır! İki yıldız için kritik karar!
- 11:25 Trabzon, "3 büyüğe" karşı hasrete son verebilir
- 11:19 Papara Park'ta taktik savaşları! Trabzonspor ile Fenerbahçe planlarını yapıyor
- 11:14 Gençlerbirliği, evinde Rizespor'u konuk ediyor
- 11:13 Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt için anlaştı!
- 11:04 Fenerbahçe'de derbi maçında 3 isim kart sınırında
- 10:55 Voleybolda haftanın programı
- 10:55 Udinese'de Nicolo Zaniolo için yeni karar
- 10:43 NBA'den Utah Jazz ve Indiana Pacers'a para cezası
- 10:38 Atletico Madrid, Osimhen'i istiyor
- 10:26 Guardiola'dan Gazze'ye imzalı forma!
- 10:22 Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a konuk!
- 10:21 Futbolda haftanın maç programı
- 10:21 Sacha Boey için transfer itirafı: "Neden geri döndü?"
- 10:10 ABB FOMGET, Çekmeköy Bilgidoğa'yı ağırlıyor
- 10:07 Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi uyarı!
- 10:03 Basketbol liglerinde haftanın programı
- 10:02 Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı için dev prim!
- 09:54 Fenerbahçe'de sezon sonu ayrılık: Oğuz Aydın
- 09:54 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda millilerimiz
- 09:46 Fenerbahçe'de Edson Alvarez belirsizliği!
- 09:40 Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a özel görev!
- 08:58 Okan Buruk'tan "Hızlı başlangıç" planı
- 08:55 N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri!
- 08:43 Galatasaray'da iki ismin gözü Okan Buruk'ta
- 08:36 Galatasaray'a Singo mesajı
Tottenham'da Igor Tudor sürprizi!
Juventus'tan Kolo Muani için transfer itirafı
Bayern Münih'ten iki futbolcu için sözleşme açıklaması
Zeki Çelik için dev transfer yarışı
Brentford, Igor Thiago ile nikah tazeledi!
Juventus ve Spalletti'nin kader ayı!
Kenan Yıldız'a Inter mesajı: "Uzaylı derbide iz bırakır"
Udinese'de Nicolo Zaniolo için yeni karar
Atletico Madrid'den Barcelona'ya sert tokat!
Arsenal, deplasmanda Brentford ile yenişemedi!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|21
|16
|4
|1
|50
|14
|52
|2
|Fenerbahçe
|21
|14
|7
|0
|48
|18
|49
|3
|Trabzonspor
|21
|13
|6
|2
|41
|23
|45
|4
|Göztepe
|21
|11
|7
|3
|27
|12
|40
|5
|Beşiktaş
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|6
|Başakşehir
|21
|9
|6
|6
|36
|22
|33
|7
|Samsunspor
|21
|7
|9
|5
|24
|24
|30
|8
|Gaziantep FK
|21
|7
|7
|7
|29
|35
|28
|9
|Kocaelispor
|21
|7
|6
|8
|18
|22
|27
|10
|Alanyaspor
|21
|4
|11
|6
|22
|24
|23
|11
|Gençlerbirliği
|21
|6
|4
|11
|26
|31
|22
|12
|Konyaspor
|21
|4
|8
|9
|24
|33
|20
|13
|Rizespor
|21
|4
|8
|9
|24
|33
|20
|14
|Antalyaspor
|21
|5
|5
|11
|19
|34
|20
|15
|Eyüpspor
|21
|4
|6
|11
|17
|30
|18
|16
|Kasımpaşa
|21
|3
|7
|11
|16
|29
|16
|17
|Kayserispor
|21
|2
|9
|10
|17
|43
|15
|18
|Karagümrük
|21
|3
|3
|15
|18
|39
|12