İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadro istikrarını korumak adına önemli bir adım attı.
Londra temsilcisi, 24 yaşındaki Brezilyalı forvet Igor Thiago ile sözleşme yeniledi. Taraflar arasında imzalanan yeni kontratın 2031 yılına kadar geçerli olacağı açıklandı.
PERFORMANSI
Brentford formasıyla 35 maça çıkan Thiago, 18 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Brentford, Igor Thiago ile nikah tazeledi!
Brentford, Brezilyalı santrfor Igor Thiago 2031 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı.
