13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
0-013'
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Jeremie Boga: "Juventus beni kurtardı"

Juventus'un devre arası transferlerinden Jeremie Boga, Nice'te taraftarlarla yaşadıklarından sonra İtalyan ekibine transferinin kendisini kurtardığını söyledi.

13 Şubat 2026 15:00

Juventus'un devre arasında Nice'ten kadrosuna kattığı Jeremie Boga, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

"MİNNETTARIM, MUTLUYUM"

Nice taraftarların saldırına uğrayan ve daha sonra kadro dışı kalan Boga, "Sezon başından olanlardan sonra burada olduğum için minnettarım. Gerçekten çok mutluyum." dedi.

Nice'te yaşadıklarının kendisi ve ailesi için kötü olduğunu dile getiren Jeremie Boga, "Ailem ve benim için kötü bir dönemdi. Hala ayrıntılara giremiyorum ama iki ay boyunca evimde fitness koçum ve eşimle kaldım. Kötü bir dönemdi. Şimdi o durumdan kurtulduğum için mutluyum." diye konuştu.

JUVENTUS BENİ KURTARDI

Fransa döneminde Nice ile yaşadıklarıyla ilgili sözlerine devam eden 29 yaşındaki futbolcu, "İlk hafta çok fazla yemek yemediğim için kilo verdim. Ailem de korkmuştu ve duygusal bir dönem yaşıyordu. Bunu unutmak ve ileriye bakmak istedim. Juventus beni kurtardı. Bu transfer benim için bir lütuf." dedi.

KENAN YILDIZ

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili görüşü sorulan deneyimli oyuncu, "O bir fenomen. Onunla birlikte oynamak harika. Beni çok iyi ve nazik bir şekilde karşıladı. Onunla oynamaktan gerçekten çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

JUVENTUS'A ASİSTLE BAŞLADI

Nice'ten Juventus'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Jeremie Boga, İtalyan ekibinde 2 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

  • KL
