Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Çorum FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip İstanbulspor oldu.



İstanbulspor, maçın 26. dakikasında Mario Krstovski'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. Çorum FK, 48. dakikada Burak Çoban ve 53. dakikada Mame Thiam'ın golleriyle 2-1 öne geçmeyi başardı.



Konuk ekip İstanbulspor, 78. dakikada Phellipe Cardoso Araujo'nun golüyle durumu 2-2 yaptı. Çekişmeli mücadelenin 90. dakikasında İstanbulspor'da Phellipe Cardoso Araujo bir kez daha sahneye çıktı ve 3-2'lik skorla takımına galibiyeti getirdi.



Bu galibiyetin ardından İstanbulspor puanını 35'e yükseltti. Çorum FK 41 puanda kaldı.



Gelecek hafta 1. Lig'de Serik Spor'a konuk olacak. İstanbulspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.



