13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
3-055'
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-043'
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-1DA
13 Şubat
Pisa-AC Milan
0-1DA
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-040'
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-187'

İstanbulspor'dan Çorum'da muhteşem galibiyet

Trendyol 1. Lig'de Çorum FK ile İstanbulspor'un mücadelesi nefes kesti. Kazanan konuk ekip İstanbulspor oldu.

calendar 13 Şubat 2026 22:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Çorum FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip İstanbulspor oldu.

İstanbulspor, maçın 26. dakikasında Mario Krstovski'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. Çorum FK, 48. dakikada Burak Çoban ve 53. dakikada Mame Thiam'ın golleriyle 2-1 öne geçmeyi başardı.

Konuk ekip İstanbulspor, 78. dakikada Phellipe Cardoso Araujo'nun golüyle durumu 2-2 yaptı. Çekişmeli mücadelenin 90. dakikasında İstanbulspor'da Phellipe Cardoso Araujo bir kez daha sahneye çıktı ve 3-2'lik skorla takımına galibiyeti getirdi.

Bu galibiyetin ardından İstanbulspor puanını 35'e yükseltti. Çorum FK 41 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Serik Spor'a konuk olacak. İstanbulspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
