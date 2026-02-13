13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Youssef En-Nesyri Arabistan'da seriye bağladı!

Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Ittihad'e imza atan Youssef En-Nesyri, Arabistan'da seriye bağladı. Hafta içi Asya Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol - 1 asist yapan Faslı oyuncu, ligde de Al Fayha karşısında fileleri havalandırdı.

calendar 13 Şubat 2026 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Youssef En-Nesyri Arabistan'da seriye bağladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında Al Ittihad ile Al Fayha karşı karşıya geldi.

King Sport City Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Al Ittihad 2-1 kazandı.

Mücadeledeki gol perdesini ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Arabistan ekibine transfer olan Youssef En-Nesyri açtı.

Maçın 36. dakikasında Faslı golcü kornerde arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarsmayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Böylelikle En-Nesyri ligde çıktığı 2. maçında golle tanışmış oldu. 28 yaşındaki oyuncu, AFC Şampiyonlar Ligi'nde alınan 7-0'lık Al Gharafa maçında 1 gol, 1 asist yapmıştı.

Mücadelenin ikinci yarısında Al Fayha 55. dakikada Fashion Sakala ile skora denge getirdi ancak 83. dakikada Kadesh, Al Ittihad'ı 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Al Ittihad puanını 37 yaptı. Al Fayha ise 23 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Sergio Conceiçao yönetimindeki Al Ittihad, Simone Inzaghi'nin Al Hilal'ine konuk olacak. Al Fayha ise Al Taawon deplasmanına çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.