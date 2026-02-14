13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Fenerbahçe Beko, Atina'yı sessizliğe boğdu!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 28. haftasında deplasmanda Panathinaikos'u 85-83 yendi.

calendar 14 Şubat 2026 00:17 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 01:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Atina'yı sessizliğe boğdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 28. haftasında deplasmanda Panathinaikos'u 85-83 mağlup etti.
 
SON SANİYE BALDWIN!
 
Panathinaikos bitime 2,5 saniye kala TJ Shorts ile skoru 83-83 yaparak maçı uzatmaya götürmeyi beklerken Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin sahneye çıktı ve son saniye basketiyle sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi.
 
2,5 YIL SONRA İLK VE KARİYER REKORU!
 
Fenerbahçe Beko, 2,5 yıl sonra Panathinakos'u deplasmanda mağlup etti. Tarık Biberovic ise 26 sayılık performansı ile Euroleague kariyer rekorunu kırdı.
 
20 GALİBİYETE ULAŞAN TEK TAKIM!
 
Fenerbahçe Beko, oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet ve 7 yenilgi ile EuroLeague'de liderlik koltuğunu korumaya devam etti. Temsilcimiz bu sezon EuroLeague'de 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.
 
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son 7 maçından da galibiyetle ayrıldı.
 
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. sırada yer aldı.
 
FENERBAHÇE RÖVANŞI ALDI!
 
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı. Böylece Fenerbahçe Beko rövanşı almış oldu.
 
MAÇ SONU GERGİN ANLAR!
 
Fenerbahçe Beko'nun maçı son saniye basketi ile kazanmasının ardından sahada gerginlik yaşandı. Ayrıca bu gerginlik koridorlara da taşındı. 
 
Maç bitiminde Fenerbahçeli oyuncuların üzerine yürüyen Mathias Lessort, koridorda da oyunculara yöneldi. Tarık Biberovic röportaj için alana geldiğinde ise kameraların önüne geçerek röportajı engellemeye çalıştı.
Salon: Telekom Center
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Marcin Kowalski (Polonya)
Panathinaikos AKTOR: Shorts 10, Kalaitzakis, Cedi Osman 8, Holmes 4, Sloukas 10, Rogkavopoulos 5, Grant 4, Nunn 17, Faried 7, Hernangomez 18
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Baldwin 13, Melli 6, Horton-Tucker 6, Boston 2, De Colo 10, Tarık Biberovic 26, Onuralp Bitim 5, Jantunen 11, Colson 3, Birch 3
1. Periyot: 19-25
Devre: 42-41
3. Periyot: 62-56

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.