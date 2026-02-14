Fenerbahçe Beko, Atina'yı sessizliğe boğdu!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 28. haftasında deplasmanda Panathinaikos'u 85-83 mağlup etti.
SON SANİYE BALDWIN!
Panathinaikos bitime 2,5 saniye kala TJ Shorts ile skoru 83-83 yaparak maçı uzatmaya götürmeyi beklerken Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin sahneye çıktı ve son saniye basketiyle sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi.
BALDWINNN NE YAPTIIINNN BALDWINN!!!

2,5 YIL SONRA İLK VE KARİYER REKORU!
Fenerbahçe Beko, 2,5 yıl sonra Panathinakos'u deplasmanda mağlup etti. Tarık Biberovic ise 26 sayılık performansı ile Euroleague kariyer rekorunu kırdı.
Tarık Biberovic 🔥🔥🔥

20 GALİBİYETE ULAŞAN TEK TAKIM!
Fenerbahçe Beko, oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet ve 7 yenilgi ile EuroLeague'de liderlik koltuğunu korumaya devam etti. Temsilcimiz bu sezon EuroLeague'de 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son 7 maçından da galibiyetle ayrıldı.
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. sırada yer aldı.
FENERBAHÇE RÖVANŞI ALDI!
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı. Böylece Fenerbahçe Beko rövanşı almış oldu.
MAÇ SONU GERGİN ANLAR!
Fenerbahçe Beko'nun maçı son saniye basketi ile kazanmasının ardından sahada gerginlik yaşandı. Ayrıca bu gerginlik koridorlara da taşındı.
Maç bitiminde Fenerbahçeli oyuncuların üzerine yürüyen Mathias Lessort, koridorda da oyunculara yöneldi. Tarık Biberovic röportaj için alana geldiğinde ise kameraların önüne geçerek röportajı engellemeye çalıştı.
🔥🔥Oaka'da maç sonu ortalık karıştı!

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Marcin Kowalski (Polonya)
Panathinaikos AKTOR: Shorts 10, Kalaitzakis, Cedi Osman 8, Holmes 4, Sloukas 10, Rogkavopoulos 5, Grant 4, Nunn 17, Faried 7, Hernangomez 18
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Baldwin 13, Melli 6, Horton-Tucker 6, Boston 2, De Colo 10, Tarık Biberovic 26, Onuralp Bitim 5, Jantunen 11, Colson 3, Birch 3
1. Periyot: 19-25
Devre: 42-41
3. Periyot: 62-56