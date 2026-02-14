Dortmund evinde 3 puanı 4 golle aldı

Almanya Bundesliga'nın 22. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, evinde Mainz 05'i konuk etti.



Borussia Dortmund mücadeleyi 4-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.



Ev sahibi takımın galibiyet goller 10 ile 43. dakikalarda Serhou Guirassy, 15. dakikada Maximilian Beier ve 84. dakikada Dominik Kohr'dan (KK) geldi.



Bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 51 yaptı. Mainz 05 ise 21 puanda kaldı.



Ligdeki bir sonraki hafta Dortmund, Leipzig'e konuk olacak. Mainz ise Hamburg'u ağırlayacak.



