13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Tahkim Kurulu'ndan Sami Uğurlu'nun cezasına indirim!

Tahkim Kurulu, Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun cezasını 2 maça indirdi

calendar 14 Şubat 2026 01:25 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 01:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tahkim Kurulu'ndan Sami Uğurlu'nun cezasına indirim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun cezasında indirim yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 resmi maçtan men cezasında indirime giderek tecrübeli teknik adamın cezasını 2 karşılaşmaya düşürdü. Kurul ayrıca maddi cezayı da 80 bin liradan 53 bin 334 liraya indirerek kararı onadı.

Çaykur Rizespor'un 220 bin liralık cezasını onayan tahkim kurulu, bahis eylemi nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti alan hakem Batuhan Mirhat Duyak'ın cezasının eylemin gerçekleştiği tarihte talimat kapsamında olmadığı gerekçesiyle kaldırdı. Aynı eylem nedeniyle 8 ay ceza alan hakem Berat Çalışır'ın cezası ise onandı.

Kurul, Trabzonspor ile futbolcu Berat Özdemir arasındaki davayla ilgili olarak ise "Davalı Trabzonspor AŞ'nin itirazı kısmen kabul edilerek asıl dava yönünden 706 bin 922,40 lira alacağın davalı Trabzonspor AŞ'den alınarak davacı Berat Özdemir'e verilmesi şeklinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının düzeltilerek onanmasına, sair itirazların reddine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.