İngiltere'de FA Cup 4. Tur maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Premier Lig ekibi Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Chelsea oldu.Chelsea'ye deplasmanda galibiyeti getiren golleri 40 ve 71. dakikada Pedro Neto, 51. dakikada Jorrel Hato, 59. dakikada Estevao kaydetti.Hull City'de Türkiye'den tanıdığımız Amir Hadziahmetovic ve John Lundstram karşılaşmada görev yaptı. Hadziahmetovic maça ilk 11'de başladı ve karşılaşmanın 64. dakikasında yerini Lundstram'a bıraktı.Chelsea ile eski takımı Hull City'yi eleyen Liam Rosenior, FA Cup'ta bir üst tura çıkmanın sevincini yaşadı.