13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Acun Ilıcalı ve Hull City'yi eski dost Liam Rosenior üzdü

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, eski teknik direktörü Liam Rosenior'un başında olduğu Chelsea ile FA CUp'ta karşılaştı ama elendi.

calendar 14 Şubat 2026 01:05 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 01:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İngiltere'de FA Cup 4. Tur maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Premier Lig ekibi Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Chelsea oldu.

Chelsea'ye deplasmanda galibiyeti getiren golleri 40 ve 71. dakikada Pedro Neto, 51. dakikada Jorrel Hato, 59. dakikada Estevao kaydetti.

Hull City'de Türkiye'den tanıdığımız Amir Hadziahmetovic ve John Lundstram karşılaşmada görev yaptı. Hadziahmetovic maça ilk 11'de başladı ve karşılaşmanın 64. dakikasında yerini Lundstram'a bıraktı.

Chelsea ile eski takımı Hull City'yi eleyen Liam Rosenior, FA Cup'ta bir üst tura çıkmanın sevincini yaşadı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
