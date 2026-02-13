13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
3-052'
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-040'
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-1DA
13 Şubat
Pisa-AC Milan
0-1DA
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-037'
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
1-184'

Szymanski asisti yaptı, Rennes PSG'yi devirdi!

Ligue 1'in 22. haftasında Rennes, sahasında lider Paris Saint-Germain'i 3-1 mağlup etti.

calendar 13 Şubat 2026 23:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Rennes sahasında PSG'yi 3-1 mağlup etti.
 
Roazhon Park'ta oynanan maçta ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Mousa Tamari, 69. dakikada Esteban Lepaul ve 81. dakikada Breel Embolo kaydetti. PSG'nin tek golünü 71. dakikada Ousmane Dembele attı.
 
Kış transfer döneminde Fenerbahçe'de Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski 74 dakika sahada kaldı ve ikinci golün asistini yaptı.
 
Bu sonuçla birlikte Rennes 34 puana ulaşırken, maç fazlasıyla lider olan PSG 51 puanda kaldı. İkinci sıradaki Lens'in 49 puanı var.
 
Ligin sonraki maçında PSG, Metz'i konuk edecek. Rennes ise Auxerre deplasmanına gidecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
