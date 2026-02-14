Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
- Galatasaray, 14. kez 3 ve üstü gol attı
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 22 maçın 14'ünde 3 ve üstü gol atmayı başardı.
Bu sezon ligin en fazla gol atan takımı olan "Cimbom" Eyüpspor mücadelesini 5-1 kazanarak toplam gol sayısını 55'e çıkardı. Galatasaray, 22. hafta sonunda ligdeki 14. mücadelede 3 ve üstü sayıda gol buldu.
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 müsabakada 15 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.
- Bu sezon ilk kez 5 gol attı
Galatasaray, bu sezon en fazla gol attığı maçı Eyüpspor'a karşı oynadı.
Sarı-kırmızılı ekip, ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir müsabakada 5 gol birden attı. Son 5 gollü galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında yine Eyüpspor'a karşı alan "Cimbom" ligde 26 maç sonra aynı sevinci yaşadı.
