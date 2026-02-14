13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 yenerek hem liderliğini sürdürdü hem de bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 5 gole ulaştı.

14 Şubat 2026 00:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

- Galatasaray, 14. kez 3 ve üstü gol attı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 22 maçın 14'ünde 3 ve üstü gol atmayı başardı.

Bu sezon ligin en fazla gol atan takımı olan "Cimbom" Eyüpspor mücadelesini 5-1 kazanarak toplam gol sayısını 55'e çıkardı. Galatasaray, 22. hafta sonunda ligdeki 14. mücadelede 3 ve üstü sayıda gol buldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 müsabakada 15 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

- Bu sezon ilk kez 5 gol attı

Galatasaray, bu sezon en fazla gol attığı maçı Eyüpspor'a karşı oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir müsabakada 5 gol birden attı. Son 5 gollü galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında yine Eyüpspor'a karşı alan "Cimbom" ligde 26 maç sonra aynı sevinci yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
