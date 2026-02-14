Galatasaray'da Uğurcan, kritik kurtarışlar yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekibin milli kalecisi Uğurcan Çakır, mücadelede kritik kurtarışlar yaptı.
Mücadeleye iyi başlayan Uğurcan, 7. dakikada Umut Bozok'un karşı karşıya şutunda ve 25. dakikada Jerome Onguene kafa vuruşunda topun filelere gitmesine engel oldu.
Uğurcan, 1-0 önde olduğu dakikalarda takımının skor üstünlüğünü korumasına büyük katkı verdi.
Sarı-kırmızılı ekibin milli kalecisi Uğurcan Çakır, mücadelede kritik kurtarışlar yaptı.
Mücadeleye iyi başlayan Uğurcan, 7. dakikada Umut Bozok'un karşı karşıya şutunda ve 25. dakikada Jerome Onguene kafa vuruşunda topun filelere gitmesine engel oldu.
Uğurcan, 1-0 önde olduğu dakikalarda takımının skor üstünlüğünü korumasına büyük katkı verdi.