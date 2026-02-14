13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

NBA efsanesi Chris Paul emekli oldu

Chris Paul, Toronto Raptors tarafından serbest bırakılmasının ardından 40 yaşında basketbola veda ettiğini açıkladı.

14 Şubat 2026 01:31
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA efsanelerinden Chris Paul, Toronto Raptors tarafından serbest bırakılmasının ardından 40 yaşında parkelere veda ettiğini duyurdu.
 
ABD'li yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte bu kadar. 21 yılın ardından basketbola veda ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Chris Paul, NBA tarihinin en büyük oyun kurucularından biri olarak kabul edilirken 12 kez NBA All-Star seçilmiş ve 2006 yılında ise "Yılın Çaylak Oyuncusu" ödülünü kazanmıştı.
 
Paul, NBA tarihinde hem asist (12 bin 552) hem de top çalma (2 bin 728) kategorilerinde ikinci sırada bulunuyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
