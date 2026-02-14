13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Cavaliers'ın yeni oyuncusu Harden: "Sadakat abartılıyor"

Cleveland Cavaliers forması giyen James Harden, profesyonel spor dünyasında sadakat kavramının fazla abartıldığını savundu.

14 Şubat 2026 03:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cavaliers'ın yeni oyuncusu Harden: 'Sadakat abartılıyor'
Cleveland Cavaliers forması giyen James Harden, profesyonel spor dünyasında sadakat kavramının fazla abartıldığını savundu.

Harden, Çarşamba günü Washington Wizards karşısında alınan galibiyetin ardından Cleveland 19 News'ten Leah Doherty'ye yaptığı açıklamada, "Bu sözde sadakat meselesinin abartıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca takas talep etmesi nedeniyle sıkça eleştirilen 36 yaşındaki yıldız, bu durumun tek taraflı değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Harden'a göre oyuncular kadar kulüp yönetimleri de takım–oyuncu ilişkilerindeki sadakat eksikliğinden sorumlu.

"Günün sonunda bu bir iş. Ortada çok büyük paralar var ve alınması gereken çok sayıda karar bulunuyor," diyen Harden sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bir oyuncu performans göstermiyorsa ya da geleceğinizde onu görmüyorsanız, ön ofisler de işlerini yapmak ve koltuklarını korumak zorunda. Bu yüzden kendi konumlarını korumak için en doğru olduğunu düşündükleri hamleyi yapıp oyuncuları takas edebiliyorlar."

Takas döneminin son günlerinde Los Angeles Clippers'tan Cavaliers'a katılan Harden, NBA kariyerinde altıncı takımına imza atmış oldu. 2022 yılından bu yana ise dördüncü farklı takımı için forma giyiyor. Harden ve Clippers yönetiminin, her iki taraf için de faydalı olacak bir takas senaryosu üzerinde birlikte çalıştığı belirtilmişti.

"Bir oyuncu mutlu değilse ve başka bir yere takas edilmek istiyorsa bu hemen sorun haline geliyor," diyen Harden, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu işin içinde çok fazla dinamik var. Günün sonunda bu bir iş. Sadece NBA değil, normal işlerde çalışan insanlar da benzer problemler yaşıyor. Sadece bizimkisi daha fazla göz önünde."

Harden, Cavaliers formasıyla kısa sürede etkisini göstermeyi başardı. 11 kez All-Star seçilen yıldızın kadroda yer aldığı üç maçı da kazanan Cleveland, onun takıma katılmasının ardından hücum verimliliğinde (126.7) lig ikinciliğine yükseldi.

Gerçekleşen büyük takasın ardından Harden, Los Angeles'a kıyasla Cleveland'da "kazanma fırsatının" daha yüksek olduğunu dile getirmişti. Bu transfer, Cavaliers'ın Doğu Konferansı'nda dördüncü sıraya yükselmesine katkı sağladı. Cleveland, zirvedeki Detroit Pistons'ın yedi galibiyet gerisinde bulunuyor.

Harden Çarşamba günü yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Benim için her zaman mesele şampiyonluk için mücadele etmekten odak kaybetmemek. Aynı zamanda finansal olarak ailemin güvence altında olduğundan emin olmak. Çok zekiyim ve birçok fedakârlık yaptım — finansal anlamda da, ki bunun pek konuşulduğunu görmüyorum. Ama içim rahat ve bu durumdan mutluyum."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
