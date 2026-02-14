13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Jeremy Sochan, Knicks ile resmen sözleşme imzaladı

New York Knicks, Jeremy Sochan ile anlaşmaya vardığını resmi olarak duyurdu. Kulüp, imzanın tamamlandığını sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıkladı.

calendar 14 Şubat 2026 03:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jeremy Sochan, Knicks ile resmen sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New York Knicks, Jeremy Sochan ile anlaşmaya vardığını resmi olarak duyurdu. Kulüp, imzanın tamamlandığını sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıkladı.

Knicks'in kadroda bir boşluğu bulunuyordu ve yönetim, takas döneminin son tarihinden önce ikinci apron hard cap sınırının altında ek esneklik yaratmak adına bazı hamleler gerçekleştirmişti. ESPN'den Bobby Marks'ın aktardığı bilgilere göre New York, geçtiğimiz hafta ikinci apron sınırının yaklaşık 148 bin dolar altında bulunurken bu rakamı 1.15 milyon dolara çıkardı. Böylece kulüp, Sochan'a sezonun kalan kısmı için orantılı veteran minimum sözleşme sunabilecek ve aynı zamanda maaş sınırı apronunun altında kalmayı sürdürebilecek mali alanı yaratmış oldu.

Sochan, playoff uygunluk tarihi olan 1 Mart'tan çok önce serbest bırakıldığı için yeni takımıyla playofflarda forma giyebilecek. Genç oyuncu sezon sonunda yeniden serbest oyuncu (free agent) statüsüne geçecek.

San Antonio Spurs, Sochan'ı Çarşamba günü karşılıklı anlaşma yoluyla waiver listesine koymuştu. NBA muhabiri Shams Charania'nın haberine göre waiver sürecinin ardından 10 farklı takım oyuncuyla sözleşme imzalamak için ilgi gösterdi. Ancak 7.1 milyon dolarlık süresi dolmak üzere olan kontratı göz önüne alındığında, Cuma günü başka bir takım tarafından kontratının üstlenilmesi oldukça düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

2022 NBA Draftı'nda 9. sıradan seçilen Sochan, Aralık ayından bu yana Spurs rotasyonunda yer bulmakta zorlanıyordu ve geçtiğimiz haftaki takas dönemi öncesinde "ortam değişikliği" adaylarından biri olarak görülüyordu. Kulübün, 5 Şubat'a kadar süren süreçte oyuncunun temsilcilerine olası bir takas için görüşme izni verdiği bildirilmişti. Knicks de o dönemde Sochan için takas görüşmesi yaptığı belirtilen takımlar arasında yer alıyordu.

Spurs formasıyla ilk üç sezonunda toplam 149 maça ilk beş başlayan Sochan, bu süreçte maç başına ortalama 27.3 dakika süre aldı. Genç forvet bu dönemde 11.4 sayı, 6.1 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı.

Sochan'ın Knicks kadrosuna birden fazla pozisyonda derinlik katması bekleniyor. Özellikle savunma tarafındaki sertliği ve çok yönlülüğü, playoff sürecinde New York için önemli bir koz olabilir. Ancak oyuncunun en büyük zaafı dış şut performansı olarak öne çıkıyor. Sochan kariyeri boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden yalnızca yüzde 28.7 isabet oranı yakalayabildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.