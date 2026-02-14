New York Knicks, Jeremy Sochan ile anlaşmaya vardığını resmi olarak duyurdu. Kulüp, imzanın tamamlandığını sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıkladı.



Knicks'in kadroda bir boşluğu bulunuyordu ve yönetim, takas döneminin son tarihinden önce ikinci apron hard cap sınırının altında ek esneklik yaratmak adına bazı hamleler gerçekleştirmişti. ESPN'den Bobby Marks'ın aktardığı bilgilere göre New York, geçtiğimiz hafta ikinci apron sınırının yaklaşık 148 bin dolar altında bulunurken bu rakamı 1.15 milyon dolara çıkardı. Böylece kulüp, Sochan'a sezonun kalan kısmı için orantılı veteran minimum sözleşme sunabilecek ve aynı zamanda maaş sınırı apronunun altında kalmayı sürdürebilecek mali alanı yaratmış oldu.



Sochan, playoff uygunluk tarihi olan 1 Mart'tan çok önce serbest bırakıldığı için yeni takımıyla playofflarda forma giyebilecek. Genç oyuncu sezon sonunda yeniden serbest oyuncu (free agent) statüsüne geçecek.



San Antonio Spurs, Sochan'ı Çarşamba günü karşılıklı anlaşma yoluyla waiver listesine koymuştu. NBA muhabiri Shams Charania'nın haberine göre waiver sürecinin ardından 10 farklı takım oyuncuyla sözleşme imzalamak için ilgi gösterdi. Ancak 7.1 milyon dolarlık süresi dolmak üzere olan kontratı göz önüne alındığında, Cuma günü başka bir takım tarafından kontratının üstlenilmesi oldukça düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.



2022 NBA Draftı'nda 9. sıradan seçilen Sochan, Aralık ayından bu yana Spurs rotasyonunda yer bulmakta zorlanıyordu ve geçtiğimiz haftaki takas dönemi öncesinde "ortam değişikliği" adaylarından biri olarak görülüyordu. Kulübün, 5 Şubat'a kadar süren süreçte oyuncunun temsilcilerine olası bir takas için görüşme izni verdiği bildirilmişti. Knicks de o dönemde Sochan için takas görüşmesi yaptığı belirtilen takımlar arasında yer alıyordu.



Spurs formasıyla ilk üç sezonunda toplam 149 maça ilk beş başlayan Sochan, bu süreçte maç başına ortalama 27.3 dakika süre aldı. Genç forvet bu dönemde 11.4 sayı, 6.1 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı.



Sochan'ın Knicks kadrosuna birden fazla pozisyonda derinlik katması bekleniyor. Özellikle savunma tarafındaki sertliği ve çok yönlülüğü, playoff sürecinde New York için önemli bir koz olabilir. Ancak oyuncunun en büyük zaafı dış şut performansı olarak öne çıkıyor. Sochan kariyeri boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden yalnızca yüzde 28.7 isabet oranı yakalayabildi.



