13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Zach LaVine sezonu kapattı

Sacramento Kings'in tecrübeli guardı Zach LaVine'in sağ elinden ameliyat olacağı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği bildirildi.

calendar 14 Şubat 2026 06:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Zach LaVine sezonu kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sacramento Kings'in tecrübeli guardı Zach LaVine'in sağ elinden ameliyat olacağı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği bildirildi.

Prime Video muhabiri Chris Haynes'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre yıldız oyuncu sezonu kapatma kararı aldı.

LaVine'in cerrahi operasyonu All-Star arasının ardından gerçekleştirilecek.

Kings'in All-Star molası öncesindeki son üç maçında forma giyemeyen LaVine'in yokluğunun nedeni parmak sakatlığı olarak açıklanmıştı. İki kez All-Star seçilen 30 yaşındaki oyuncu, sezon boyunca çeşitli sakatlıklarla mücadele etti. Daha önce de ayak bileği problemi nedeniyle bir süre parkelerden uzak kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl San Antonio Spurs ve Chicago Bulls'un da dahil olduğu üç takımlı bir takas sonucunda Sacramento kadrosuna katılan LaVine, 2025-26 sezonunda maç başına 19.2 sayı ortalaması yakalarken yüzde 47.9 saha içi isabet oranıyla oynadı.

Sacramento Kings, bu sezon lig genelinde en kötü dereceye sahip takım konumunda bulunuyor. 12 galibiyet – 44 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Kings, All-Star arasına 14 maçlık mağlubiyet serisiyle girdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.