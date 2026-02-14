13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

V.J. Edgecombe, All-Star Hafta Sonu'nda Team Vince'i zafere taşıdı

Philadelphia 76ers çaylağı V.J. Edgecombe, bu sabaha karşı düzenlenen NBA All-Star Hafta Sonu Rising Stars organizasyonunda sergilediği performansla Team Vince'i şampiyonluğa taşıdı.

14 Şubat 2026 07:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Genç oyuncu yarı finalde 17 sayı kaydederken, finalde kullandığı iki kritik serbest atışla maçın sonucunu belirledi.

San Antonio Spurs guardı Dylan Harper ise ilk yarı finali unutulmaz bir anla noktaladı. Harper, ağabeyi Ron Harper Jr.'ın üzerinden bulduğu maç kazandıran basketle takımına galibiyeti getirdi.

Finalde Team Melo forması giyen Dylan Harper, 8 sayı üreterek etkili bir performans sergiledi. Harper, geçen sezonun Yılın Çaylağı ödülünü kazanan Spurs takım arkadaşı Stephon Castle ile birlikte mücadele etti.

Karşılaşmanın son bölümünde Castle, Jeremiah Fears'ın kaçırdığı şutu tamamlayarak yaptığı smaçla Team Melo'yu galibiyete bir sayı yaklaştırdı. Ancak Edgecombe, Donovan Clingan'dan faul alarak çizgiye gitti ve iki serbest atışı da soğukkanlılıkla sayıya çevirerek maçı 25-24 Team Vince lehine noktaladı. Edgecombe performansının ardından Rising Stars MVP'si seçildi.

ÖNCE HARPER, SONRA VJ

NBA'in çaylakları, ikinci yıl oyuncuları ve G League temsilcileri, All-Star Hafta Sonu'nu Los Angeles Clippers'ın Intuit Dome salonunda oynanan dört takımlı, üç maçlık ve belirlenen hedef sayıya ulaşma formatındaki turnuvayla açtı.

Dylan Harper, ilk yarı finalde bireysel becerisini konuşturdu. Bir dizi hareketle ağabeyi Ron Harper Jr.'ı pota altına sürükleyen Harper, geri çekilerek attığı şutla Team Melo'yu Team Austin'e karşı 40-34 galibiyete taşıdı.

Edgecombe ise ikinci yarı finalde takımının kaydettiği 41 sayının neredeyse yarısını üretti. Maçın son 10 sayısını üst üste kaydeden genç yıldız, Team Vince'e Team Melo'ya karşı 41-36 skorla maçı kazandıran isim oldu.

Rising Stars organizasyonu, NBA'in en parlak genç yeteneklerini tam anlamıyla sahneye taşıyamadı. 1 numaralı draft seçimi Cooper Flagg sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilirken, Washington'dan Alex Sarr ve Memphis'ten Cedric Coward da organizasyonda yer alamadı.

