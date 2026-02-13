Wilfried Singo: 'Juventus'a iyi hazırlanacağız'

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray , sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

Fiziksel olarak çok iyi hissettiğini söyleyen Singo, "Çok iyi hissediyorum, özellikle fiziksel açıdan. Takıma uyum sağlıyorum, oyuna adapte oluyorum. Güzel bir galibiyet aldık ve her şey iyi gidiyor. İyi hazırlandım, sakatlık sürecimde yanımda olan ve beni destekleyen muhteşem bir ekip vardı. Juventus'a iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.