13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
3-054'
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-042'
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-1DA
13 Şubat
Pisa-AC Milan
0-1DA
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-039'
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-187'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten şike ve illegal bahis için açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbolda şike ve bahis ile ilgili yargılama süreci hakkında gelen sorular üzerine konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbolda şike ve yasa dışı bahis ile ilgili oldukça önemli açıklamalar yaptı.

"ÇOK HASSAS DAVRANDIK!"

Katıldığı televizyon programında şike ve yasa dışı bahis ile ilgili soru üzerine açıklama yapan Bakan Akın Gürlek "Bir futbolcunun bahis oynaması bizim kanunlarımıza göre suç değil. TFF'nin disiplin cezasını gerektiriyor. Şike veya teşvik olabilmesi için kendi oynadığı maçta olması lazım. Bu da tek başına yetmiyor. Aynı zamanda para hareketi olması lazım. O konuda çok hassas davrandık." dedi.

"ŞİKE İLE İLGİLİ SORUŞTURMALARA DEVAM"

Şike ile ilgili yargının çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Akın Gürlek "İstanbul Adliyesi'nde özel bir büro var ve çok güzel çalışıyor. Türkiye'de de yaygınlaştıracağız. Başka adliyelerimizde de futbolda şike ile ilgili soruşturmalara başladı." ifadelerini kullandı.

"YASA DIŞI BAHİSİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Bakan Akın Gürlek ayrıca "Yasa dışı bahis konusunda ben Adalet Bakanı olarak topluma söz veriyorum; biz bu işin sonuna kadar gideceğiz, kökünü kazıyacağız." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
