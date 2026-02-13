Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten şike ve illegal bahis için açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbolda şike ve yasa dışı bahis ile ilgili oldukça önemli açıklamalar yaptı.



"ÇOK HASSAS DAVRANDIK!"



Katıldığı televizyon programında şike ve yasa dışı bahis ile ilgili soru üzerine açıklama yapan Bakan Akın Gürlek "Bir futbolcunun bahis oynaması bizim kanunlarımıza göre suç değil. TFF'nin disiplin cezasını gerektiriyor. Şike veya teşvik olabilmesi için kendi oynadığı maçta olması lazım. Bu da tek başına yetmiyor. Aynı zamanda para hareketi olması lazım. O konuda çok hassas davrandık." dedi.



"ŞİKE İLE İLGİLİ SORUŞTURMALARA DEVAM"



Şike ile ilgili yargının çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Akın Gürlek "İstanbul Adliyesi'nde özel bir büro var ve çok güzel çalışıyor. Türkiye'de de yaygınlaştıracağız. Başka adliyelerimizde de futbolda şike ile ilgili soruşturmalara başladı." ifadelerini kullandı.



"YASA DIŞI BAHİSİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"



Bakan Akın Gürlek ayrıca "Yasa dışı bahis konusunda ben Adalet Bakanı olarak topluma söz veriyorum; biz bu işin sonuna kadar gideceğiz, kökünü kazıyacağız." açıklamasını yaptı.



