13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Antalyaspor'dan penaltı ve VAR açıklaması!

Hesap.com Antalyaspor'da yardımcı antrenör Ender Örenç, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

calendar 14 Şubat 2026 01:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'dan penaltı ve VAR açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'da yardımcı antrenör Ender Örenç, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Örenç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Fatih Karagümrük deplasmanında aldıkları yenilgi sonrası hafta içi yaptıkları çalışmalarda Samsunspor'u çok iyi analiz ettiklerini anlatan Örenç, "3-1 gibi net bir skorla sahadan ayrılmak bizi çok mutlu etti." dedi.

Örenç, Fatih Karagümrük maçıyla ilgili öz eleştiri yaptıklarını ifade ederek, "Hem takım hem bireysel analizlerle neleri daha iyi yapabileceğimizi konuştuk. Samuel Ballet ile de bunları konuştuk. Top ters taraftan geldiğinde biraz daha bunun hareketliliği üzerine konuşmuştuk ve bunu çalışmıştık. Günün sonunda da bugün bunu görmek ve bunu golle sonuçlandırması bizi ayrıca mutlu etti.

Penaltı pozisyonuna gelecek olursak da biraz skora bağlıyorum bu pozisyonu. Çok basit bir penaltı oldu. Maç 0-0 gitseydi, böyle bir penaltı verilmeyebilirdi. Biz VAR'ın burada devreye girip penaltıyı iptal etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün kendi seyircimiz önünde üçüncü maçımızda yedinci puanımızı alarak buradaki serimizi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanından puan ya da puanlarla dönüp ligdeki yükselişimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Örenç, kendilerini tribünlerden destekleyen taraftara ayrıca teşekkür etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
