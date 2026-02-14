13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
5-1
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
3-1
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
3-1
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
2-3
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
3-1
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
4-0
13 Şubat
Elche-Osasuna
0-0
13 Şubat
Hull City-Chelsea
0-4
13 Şubat
Pisa-AC Milan
1-2
13 Şubat
Rennes-PSG
3-1
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
3-1
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
2-1

Milan'a deplasmanda 3 puanı Modric getirdi!

Serie A'nın 25. haftasında Milan, deplasmanda Pisa'yı 2-1 mağlup etti.

14 Şubat 2026 00:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: acmilan.com
Milan'a deplasmanda 3 puanı Modric getirdi!
İtalya Serie A 25. haftasında Milan deplasmanda Pisa'yı 2-1 mağlup etti.
 
Stadio Romeo Anconetani'de oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Ruben Loftus-Cheek ve 85. dakikada Luka Modric kaydetti. Pisa'nın tek golünü 71. dakikada Felipe Loyola attı. Milan'da Adrien Rabiot 90+2'de kırmızı kart gördü.
 
Pisa'da milli futbolcu İsak Vural sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
 
Bu sonuçla birlikte Milan 53 puan olurken, Pisa 15 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçın Milan, Como'yu ağırlayacak. Pisa ise Fiorentina'ya konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
